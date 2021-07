Jorge Ramos cuestiona a AMLO por las muertes por COVID-19 y homicidios dolosos

Una vez más el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador mejor conocido como AMLO, discutió con el periodista Jorge Ramos en la mañanera, en esta ocasión el periodista cuestionó al mandatario respecto a las cifras relacionadas con las muertes por COVID-19 y los homicidios dolosos.

El periodista le preguntó al presidente si aceptaría que su estrategia de seguridad fracasó, pero el mandatario aseguró que no coincidía con la afirmación y que México sí ha avanzado respecto a este tema. defendiendo su postura el presidente indicó:

“Hemos avanzado. Ahora sí que tengo otros datos y no estoy en una burbuja porque no me gusta el autoengaño (...) Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio pero, y eso es importante, hemos logrado contener el crecimiento que se traía en homicidios”, aseguró en la mañanera de este 5 de julio.

Muertes por COVID-19 en México

El presidente aseguró que México está avanzando en el tema de la pandemia

Este no fue el único tema del que se habló pues el periodista también cuestionó las cifras de muertos por COVID-19 durante esta pandemia. Ramos aseguró que se han registrado 229 mil 15 muertes confirmadas debido al virus, pero también indicó que la cifra podría aumentar a 351 mil 376 según estimaciones.

El periodista preguntó al presidente si se considera responsable de los fallecimientos, pero el mandatario aseguró que esas cifras no son correctas y mostró otros datos presentados por la Universidad de Johns Hopkins. “Estos son los datos, lo otro es calumnia”, indicó.

El funcionario indicó que la pandemia de COVID-19 se ha manejado bien en México y que incluso mejor que en otros países del mundo.

Enfrentamientos entre AMLO y Jorge Ramos

Este es el tercer enfrentamiento entre el presidente y el periodista

Cabe indicar que esta no sería la primera vez que el presidente de México y el periodista Jorge Ramos se enfrentan a desacuerdos en la mañanera, a decir verdad esta es la tercera ocasión que esto ocurre.

El primer enfrentamiento se dio en abril del 2019, cuando el presidente llevaba apenas unos meses en el cargo, en aquella ocasión se habló de los homicidios dolosos.

Jorge Ramos atacó de nuevo el gobierno de AMLO en enero del 2020. Esta vez de nueva cuenta el periodista insistió con las cifras y los datos en tema de seguridad cuestionando al presidente.

