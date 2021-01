Jorge Hank Rhon, dueño de Grupo Caliente, candidato del PES por BC

El dueño de la casa de apuestas más grande de México y político Jorge Hank Rhon, será el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura de Baja California, y no lo será por el PRI como se había anunciado antes por dicho organismo político,por el cual fue alcalde de Tijuana. .

La decisión del hijo del profesor Carlos Hank y quien se declaraba como un soldado del PRI se tiene programada para este martes 26 de enero, en una conferencia de prensa en el hotel Pueblo Amigo de Tijuana, que es de su propiedad, según pudo saber La Verdad Noticias.

El delegado especial del PRI, Eduardo Bernal, renunció a esa posibilidad luego de que la dirigencia nacional cedió la postulación de Baja California de la alianza, perfilada para Hank Rhon, por la de Campeche, tierra natal de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del tricolor.

Luego que se concretó la alianza del PRI con el PAN y PRD, en la que se excluyó la participación del dueño del grupo Caliente en Baja California al decidir la candidatura para una mujer propuesta por Acción Nacional, Hank Rhon consideró su postulación por una vía alterna entre varios partidos emergentes y se decidió por el PES.

Al inicio se planteó su candidatura con el Partido de Baja California y después con Redes Progresistas, un instituto vinculado a la maestra Elba Esther Gordillo, quien en la elección de 2007 estuvo aliado al PAN para operar contra la candidatura del ex alcalde de Tijuana.

Incluso le propusieron la dirigencia estatal a Mario Madrigal, su operador político, ex diputado local, ex dirigente local del PRI y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Operadores de Libros y Establecimientos de Diversión (Sintoled).

La lucha por Baja California

Por ser de reciente registro, el PES no puede aliarse con otros partidos políticos, además de que concluyó el plazo para ello dentro de la Ley Electoral de Baja California.

En las elecciones de Baja California —entidad con el mayor abstencionismo del país y que ahora es gobernado por Morena después de 30 años de panismo—, participarán siete candidatos.

Por la alianza de Morena, PT y PVEM se postulará a la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila; Movimiento Ciudadano tendrá como abanderado al ex rector de la UABC y ex secretario de Desarrollo Económico del Estado, Alejandro Mungaray; Redes Sociales anunció que su candidata sería la ex diputada y ex dirigente sindical de la burocracia Victoria Bentley, además del candidato independiente Lorenzo López Lima, con seis décadas en el servicio público.

Los partidos que aún no deciden sus candidatos son el Partido de Baja California y la alianza "Va por Baja California”, integrada por PRI, y PAN y PRD, tras la declinación de la senadora panista Gina Andrea Cruz.

