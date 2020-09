Jorge Campos quiere imitar a Cuau;no descarta buscar la gubernatura de Guerrero

El exfutbolista Jorge Campos, que ahora es comentarista deportivo en Tv Azteca, no descartó dedicarse a la política y buscar la gubernatura del estado de Guerrero, de donde es originario, siguiendo los pasos de Cuauhtémoc Blanco, exjugador del América y hoy gobernador de Morelos.

El comentarista fue cuestionado por el periodista Javier Alarcón en su canal de YouTube, si no ha pensado en meterse a la política, siguiendo los pasos de otros deportistas como Cuauhtémoc Blanco, y al respecto, el legendario portero mexicano, no cerró las puertas a este tema, pues aseguró que nunca hay que decir no a las cosas, y que de hacerlo sería por su estado de Guerrero, incluso reveló que ha tenido acercamiento con diversos actores políticos.

He tenido acercamientos, andamos cerca, andamos lejos, no lo he pensado al 100 por ciento, no he pensado si voy a hacer algo, si no lo voy a hacer, de repente me motiva, de repente no, aseveró Campos en la entrevista.

Jorge Campos coquetea con la política

En caso de lanzarse como candidato, Jorge Campos se mostró confiado al decir que va a ganar, 'si voy a ir es para ganar, a todos los partidos que voy, voy a ganar, ya si pierdo es por error de la defensa'.

Señaló que seguirá analizando si incursiona o no en la política, sin embargo, no descarta la idea, pues de repente todo podría dar vuelta.

Es difícil, pero pues nunca hay que decir no a nada, porque luego se te da vuelta todo, yo prefiero decir sí, que después digas no se pudo, a decir no yo nunca voy a ser, de repente se te da vuelta y ahí está; vamos a seguir pensando, comentó.

