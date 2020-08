John Ackerman arremete contra revista Proceso y queda fuera

Por “intereses políticos e ideológicos“ el periodista John Ackerman dió por terminada su colaboración en la revista Proceso y aclaró a través de las redes sociales que su separación no se trató debido a una crisis financiera.

“Revista @proceso ha ajusticiado a sus colaboradores de izquierda. El nuevo director, Jorge Carrasco, ha decidido prescindir de las colaboraciones de @fabriziomejia, el caricaturista Rocha y un servidor” escribió el académico John Ackerman en su cuenta oficial de Twitter.

John Ackerman arremetió contra el director de la revista Jorge Carrasco, y detalló que dejó de responder a sus mensajes, e incluso su nombre fue eliminado de la lista de colaboradores en la sección de “Análisis” en la página legal del número más reciente de la revista.

“La manera tan opaca e indigna de manejar esta situación hace pensar que la decisión no respondería a cuestiones editoriales o financieras, sino más bien a intereses ideológicos y políticos”, manifestó el periodista.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que la decisión de los directivos del medio no se relaciona con la crisis financiera, pues realizaba sus colaboraciones quincenales de manera gratuita.

“A lo largo de los últimos catorce años ha sido un privilegio colaborar de manera regular con la revista y le agradezco al antiguo director, Rafael Rodríguez Castañeda, por la oportunidad”, apuntó.

Ackerman quien es pareja de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval,recordó que en años anteriores ya fue “vetado” de diferentes espacios periodísticos durante el sexenio de Calderón, debido a la presentación de la solicitud de juicio en contra del expresidente en la Corte Penal Internacional.

John Ackerman y su esposaIrma Eréndira Sandoval

O durante el mandato de Enrique Peña Nieto, quien “me eliminó” de los espacios que tenía en los medios electrónicos después de denunciar el “fraude electoral” de 2012.

Por último, dijo que “La buena noticia es que ya me he acostumbrado a los cambios y no cejaré ni por un instante en apoyar la lucha del pueblo mexicano por la verdad, la democracia y la transformación social, independientemente de la trinchera donde me toque librar las próximas batallas”.

Por su parte, el director de la revista Proceso respondió a las declaraciones del académico, asegurando que el periodismo de la revista no se suma a ningún interés político.

“ El proyecto político es el tuyo. Como te lo dije cuando hablamos, tus declaraciones sobre el “periodismo sicario” no pueden ser compartidas por esta casa editorial”, sostuvo Jorge Carrasco.

“¿Hablas de censura? Te molestaste por la manera en que @proceso se refirió a ti en una publicación y usaste las páginas para defenderte. También reclamaste, destemplado, las fotografías que publicamos sobre la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tu esposa”, puntualizó.