Joaquín Díaz Mena urge atención a contaminación del agua y residuos sólidos

Yucatán es una fuente de recursos naturales, pero eso conlleva a una gran responsabilidad, cuidarlos, no solo para no contaminarlos, sino para darles un uso adecuado, responsable, un aprovechamiento sostenible para no acabarlos y condenar a la siguiente generación a ya no tenerlos, expresó Joaquín Díaz Mena, delegado regional del gobierno federal.

“Para nosotros es muy importante que la Semarnat en Yucatán, porque va a atender más cerca a los 106 municipios del estado y Josefa conoce perfectamente los problemas que nos aquejan a los yucatecos”, dijo.

Expresó que la Secretaría está consciente de la gran riqueza de agua, hay un gran problema de contaminación del acuífero y que se tienen que tomar acciones inmediatas, “que ya nos alcanzó el momento de hacer algo, y que urge hacer un manejo integral de las zonas costeras y cuidar los recursos naturales de la pesca y se respeten las vedas, y concientizar a los pescadores de sus recursos y de la biomasa”.

Asimismo, dijo para combatir el efecto del cambio climático y mantener en buen estado los manglares, “sabemos de las denuncias, que se están destruyendo los manglares en muchos puertos del estado y que se tienen que atender de manera integral del crecimiento ordenado que tienen que tener los puertos, dándoles alternativas de vivienda, en zonas que no estén dentro de las reservas ecológicas del estado”.

Díaz Mena también urgió un trabajo integral del manejo de los residuos sólidos, con los alcaldes y el Gobierno del estado, para que ya hayan tiraderos al aire libre.

“Mucho hay por hacer, de la voluntad política y se que de parte de Josefa la vamos a tener para tener más recursos para el estado; tenemos el compromiso de coordinar a todas las instancias federales para que se cumpla lo que prometio el presidente Andrés Manuel López Obrador, que nadie esté fuera de la ley, que ningún funcionario se haga de la vista gorda y caiga en actos de corrupción, y que las cosas se hagan en beneficio de Yucatán, de México y de los ciudadanos”.

Los demás titulares de la Conafor, Conagua, Profepa y la Conanp, se manifestaron poitivos y abiertos a trabajar con la nueva titular federal.

La nueva sede de la Semarnat se ubica donde hasta hoy era la sede de la Conagua en la colonia Yucalpetén.

Verónica Camacho