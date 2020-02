Jesusa Rodríguez se burla de Fake News donde baila cumbia: "¿no soy yo o sí?"

La Senadora del Congreso de la Unión, por MORENA, Jesusa Rodríguez, vive en la polémica, desde que, un video suyo se hizo viral en las redes sociales, y es que, se le ve bailar en un atuendo corto a ritmo de una banda de música en plena vía pública, pero, la senadora no se deja intimidar por sus críticos y hace otro video.

Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, ha sido conocida por ser una luchadora social que, además de, defender los derechos de la comunidad LGBT+, se distingue por ser una artista performance, actriz y directora de teatro; por lo que, no se extraña de sus video polémicos, pues, incluso ha realizado desnudos; sin embargo, quienes no conocen su historia y por supuesto, los opositores de MORENA, la hicieron un blanco fácil.

Jesusa Rodríguez, utilizó su cuenta oficial en Twitter, para dar un mensaje de respuesta a sus críticos, pues, publicó: “Armas de confusión masiva. #FakeNews #FelizFinDeSemana”.

La Senadora grabó un video de apenas 16 segundos, donde, se pregunta así misma si es o no, ella, la que aparece bailando en el video.

Jesusa Rodríguez, expresa:

“Sí soy yo, no, no, no, no soy yo, no… ¿o sí?”.