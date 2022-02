Jesusa Rodríguez catalogada de inexperta para la embajada de Panamá, según excanciller

Jesusa Rodríguez es catalogada de inexperta para la embajada de Panamá

Jorge G. Castañeda ha llamado mucho la atención recientemente, ya que ofreció una disculpa, a título personal, al pueblo panameño y al gobierno de Panamá por la propuesta de Jesusa Rodríguez para ser embajadora en Panamá.

Resulta que llamó la retórica ofensiva y las prácticas ofensivas que ha utilizado el gobierno de México y el presidente López Obrador, en particular, en estos últimos días”, el ex canciller mexicano Jorge G. Castañeda, dijo que Panamá no merece ese tipo de conducta.

Por si fuera poco, Castañeda agregó que Jesusa Rodríguez, la nueva propuesta del mandatario mexicano tras la negativa de que fuera el historiador Pedro Salmerón, no tiene ningún otro atributo que el de la carpa y el humor ni ninguna calificación para ser embajadora en Panamá.

Jorge G. Castañeda critica a Jesusa Rodríguez

Jorge Castañeda

Fue a través de una entrevista en el noticiario Radar, de TVN Noticias de Panamá, Castañeda aseguró que en los años 90 Jesusa Rodríguez fue muy valiente y con muchos atributos en lo que en México llamamos la carpa, el humor, “ahora le diríamos un Stand up, tal vez, era muy talentosa, muy ingeniosa muy valiente, pero ese es el talento que tiene, no otro.

“No tiene ningún atributo, ninguna calificación para ser embajadora en Panamá”.

Además el excanciler dijo que: “Menos aún si el presidente López Obrador vuelve a anunciar en público su nombramiento antes de que obtenga el beneplácito por parte de las autoridades panameñas”.

Al analizar la situación que se ha generado en la relación diplomática entre Panamá y México, el ex canciller señaló que ahora la pelota está en el campo de Panamá, le toca a la cancillería panameña otorgar el beneplácito, o no, a la propuesta de Jesusa Rodríguez, y dijo que es verdad que entiende que hay cierta incomodidad porque el gobierno de México repitió por segunda vez, una designación de embajador sin antes consultarla.

También AMLO fue criticado

AMLO y Jesusa Rodríguez

Castañeda dio también una interpretación sobre cómo el presidente López Obrador optó por la designación de Jesusa, cree que cuando leyó la carta qué la canciller panameña, Erika Mouynes le envío al canciller Marcelo Ebrard.

“El presidente dijo: ‘ah sí, ah, esta canciller militante, activista, feminista que le hace caso a los grupos de mujeres en México que condenan a Salmerón sin un juicio, etcétera, ah sí, ¿quieren una militante, quieren una activista, quieren una feminista? ahí les va una amiga, a ver cómo les va con ella, a ver de qué cuero salen más correas”.

Según Castañeda , esa es una expresión mexicana un poco coloquial, por lo que esa fue su reacción porque realmente no hay ninguna otra explicación posible de por qué envía a la senadora suplente Jesusa Rodríguez de embajadora a Panamá.

Jorge G. Castañeda también aseguró que la agenda feminista no ha avanzado en México durante estos años, no es un gobierno que busque la paridad ni mucho menos. Agregó que es cierto que nombró a una cantidad importante de mujeres en su gabinete pero que eso ya lo habían hecho gobiernos anteriores.

