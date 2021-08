Jesús Zambrano pide no votar en la Consulta Popular, la considera una farsa

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano pide no votar en la Consulta Popular, que se lleva a cabo el 1 de agosto ya que dice que “es una farsa” por lo que trató que la ciudadanía no saliera a participar.

Y es que de todas las formas posible buscó referirse despotamente contra el Gobierno Federal al señalar “La dizque #ConsultaPopular del próximo 1° de agosto es una farsa y una perversión de lo que es el mecanismo fundamental de democracia participativa. ¡No convaliden este ejercicio antidemocrático!”, escribió el exdiputado en Twitter.

INE quiere que la Consulta Popular 2021 “salga bien" a pesar de las críticas entre las que se incluyen a Jesús Zambrano que pide no votar.

Jesús Zambrano pide no votar en la Consulta Popular

Jesús Zambrano pide no votar en la Consulta Popular pero no solo eso, llama “demagogo” a AMLO.

Las ofensas del líder perredista llegaron a un punto de ofender al mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al llamarlo “demagogo” que invita a la población a votar, cuando él mismo dice que no votará .

“Mientras miles de personas están muriendo por el alza en contagios por COVID-19 y hay millones de familias en la pobreza extrema, se gasta dinero en una ‘consulta’ inservible. Otra vez, López Obrador nos está mostrando su verdadera cara, la de un demagogo que no le importa el bienestar del pueblo. La austeridad es una simulación porque para los caprichos de AMLO sí hay dinero”, dijo.

No confirme con sus palabras, Jesús Zambrano pide no votar en la Consulta Popular, y declara: “Pero además dice que si la Consulta Popular no tiene el 40 por ciento de participación será culpa del INE y de sus adversarios”.

Agregando: “La realidad es que la población está más preocupada por conseguir un trabajo, darle sustento a su familia, conseguir medicamentos para sus familiares enfermos, y en su mayoría claramente no está pensando en salir a votar dizque para enjuiciar a los expresidentes”, agregó Zambrano Grijalva en un comunicado.

Pero es que la información oficial ha sido que AMLO votará en consulta popular si encuentra casilla durante su gira por Nayarit.

¿Qué es la consulta popular ?

Para Zambrano todo es una farsa sobre la consulta popular.

La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana y una de las manifestaciones más amplias de la democracia participativa, mediante la cual pueden someterse asuntos de interés nacional, departamental, municipal o distrital, para que la ciudadanía defina directamente el destino colectivo de su territorio.

El Instituto Nacional Electoral informó que costará más de 528 millones de pesos la Consulta Popular y que el ejercicio requiere una participación de al menos 40 por ciento del listado nominal de electores, es decir 38 millones de mexicanas y mexicanos. Mientras que Jesús Zambrano pide no votar en la Consulta Popular.

