Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, da positivo a COVID-19

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 27 de julio, se dio a conocer que Jesús Ernesto, el hijo menor de AMLO, se contagió de COVID-19.

El presidente de México no dio más detalles, pero se dijo tranquilo pues el menor ya está aislado y siguiendo las recomendaciones de los médicos, además de que se sabe que a los jóvenes no les da fuerte el virus SaRS-CoV-2, por lo que se deduce que no ha tenido graves molestias.

“Se contagió mi hijo hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía ya que los adolescentes no les pega fuerte”.

Previamente en La Verdad Noticias revelamos que Jesús Ernesto López Gutiérrez es el único hijo de Beatriz Gutiérrez, y su reciente resultado positivo a la prueba del nuevo coronavirus la tiene muy preocupada, pero ha decidido por el momento no dar declaraciones al respecto.

Hijo menor de AMLO tiene COVID-19

Jesús y Andrés Manuel siempre han sido muy unidos

Andrés Manuel López Obrador señaló que el adolescente convivió con ellos poco antes de realizarse la prueba, pero pese al peligro de contagiarse también, él ni su esposa no tuvieron complicaciones gracias a la administración de sus vacunas contra el virus.

“No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto”.

El único hijo de Beatriz con AMLO ahora se encuentra librando una lucha que parece “leve” tras contraer el nuevo coronavirus que ha paralizado a prácticamente todo el mundo.

El COVID-19 en niños y adolescentes se está haciendo cada vez más común pues ante la vacunación de personas mayores, los más vulnerables ahora pertenecen a este sector de la sociedad.

¿Cuántos años tiene Jesús Ernesto?

Cumple años el 23 de abril

Tiene 14 años de edad. Nació el 23 de abril de 2007 y parte de su vida se ha mantenido privada por seguridad, según han explicado fuentes cercanas al presidente de México.

Es un estudiante de secundaria que sin pedirlo, ha dado mucho de qué hablar y ha sido tema de conversación en repetidas ocasiones.

Durante 2020, año en el que los contagios de COVID-19 estaban prácticamente descontrolados, captaron al hijo menor de AMLO sin cubrebocas, momento que también fue tema de conversación en redes sociales.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!