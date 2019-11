Javier Sicilia dice que se deslinda de la marcha convocada para el 1 de diciembre

El abogado y activista, Javier Sicilia, ha revelado los motivos por el que no participará en la marcha el próximo domingo 1 de diciembre, en la que se manifestará el descontento por la inseguridad.

Al parecer, el contigente podría ser cambiado para enero y no tendrá relación con la movilización que ha sido convocada por organizaciones y partidos políticos.

"Me deslindo de dicha marcha, la del 1 de diciembre, me deslindo de los partidos políticos que convocan a esa marcha ese día. No participaré ni encabezaré tal marcha, ya le dije a Julián LeBarón que eso no fue el acuerdo al que llegamos", comentó.

Sicilia se ha deslindado de la marcha que había anunciado LeBarón para este domingo 1 de diciembre

El activista durante la semana se reunió con LeBarón en la Ciudad de México y acordaron que la familia mormona estará al frente de dicho movimiento, el cual aún no tiene fecha ni logística, sólo que se presentará en enero próximo.

"Necesitamos un momento de paz, cuando la sociedad y el gobierno estén más serenos, más en calma, porque ahora hay mucho ruido", mencionó.

Igual dijo que esta marcha no es en contra del presidente Andrés Manuel López Obtador, más bien sería un llamado a la unidad. También recalcó que no tienen nada que ver con la convocada para este domingo por la organización "Chalecos México".

Sicilia recalcó que si Julián LeBarín decidió participar en este movimiento, fue su propia decisión, aunque ese no fue el acuerdo al que llegaron.

