Javier Sicilia aseguró que AMLO no quiso aceptar su beso 'por homofobia'

Sicilia aseguró que AMLO no quiso aceptar su beso "por homofobia"

Durante una entrevista "Así son las cosas" el poeta y periodista mexicano Javier Sicilia acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no aceptó el beso por homofobia, de igual forma expresó que el mandatario tiene el mismo razonamiento que Hitler.

El poeta aseguró que Obrador no se dejó besar porque pensaba que le quería quitar el monopolio de la verdad. Cabe mencionar que el mandatario fue cuestionado en la mañanera del pasado 15 de diciembre sobre el beso que rechazó del periodista.

Y es que, en La Verdad Noticias te compartimos que AMLO no saludó de beso por desconfianza, comentó que hubo un encuentro en Chapultepec cuando Sicilia besó a los participantes como una muestra de hermandad, pero él no se dejó porque lo sintió falso; el mandatario le dijo que no.

Javier Sicilia arremetió contra AMLO

Sicilia arremete contra López Obrador

Sicilia comentó que López Obrador se parece a Hitler, pues debido a una columna de Proceso que se publicó el 13 de diciembre, comentó que el mandatario usa la lógica de Hitler en sus mañaneras, descalifica a sus adversarios hasta destruirlos, aseguró el poeta.

De igual forma expresó que Hitler fue construyendo la monstruosidad al crear una psicosis de enemistad como ahora lo hace el mandatario. Por otra parte comentó que el diálogo con Obrador fue cerrado por el mismo mandatario.

Cabe mencionar que tras los comentarios del periodista, los usuarios reaccionaron a la comparación de Obrador con Hitler, Antonio Attolini Murra compartió un fragmento del comentario que realizó el periodista lo que dividió opiniones en las redes sociales.

¿Por qué comparó a AMLO con Hitler?

Poeta mexicano ha causado todo un revuelo en las redes sociales

El periodista aseguró que el mandatario tiene su psicología y que tiene características similares a las de Hitler, pues en el noticiero radiofónico de Azunea Uresti sostuvo su postura y expresó que no se arrepiente de haber hecho la comparación.

Por otro lado, el poeta Javier Sicilia se lanzó contra las personas que siguen a AMLO, declaró que los simpatizantes tienen “alfabetismo funcional”, afirmó que leen pero no entienden lo que están leyendo lo que provoca que no se pueda establecer un diálogo.

