Javier Lozano abandona el PAN y anuncia apoyo a candidato oficialista

Javier Lozano abandona el PAN

El senador mexicano Javier Lozano renunció hoy al Partido Acción Nacional (PAN) al afirmar que esa agrupación está sometida a la voluntad de un "joven dictador", en alusión al aspirante presidencial Ricardo Anaya, y anunció su apoyo al candidato del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).



En un vídeo difundido a través de la red Twitter, Lozano acusó a Anaya, quien presidió el PAN de 2015 a 2017, de utilizar los recursos del partido en su propio beneficio, por lo que tomó la decisión de abandonar esa agrupación conservadora.

#ÚLTIMAHORA: El senador @JLozanoA renuncia al partido @AccionNacional, acusa a @RicardoAnayaC de ser un joven dictador. "El PAN que hoy vemos no es ni la pálida sombra del que sumaba y enamoraba hace apenas unos cuantos años" pic.twitter.com/Vwp9hXgswS — Alcaldes Elecciones (@EleccionesAMX) 9 de enero de 2018

"Me voy del PAN. Renuncio al partido porque considero que nuestro instituto político ha perdido rumbo e identidad", manifestó.

Agregó que, a diferencia de los tiempos en que el PAN tenía disciplina, proyecto, congruencia y liderazgo para enfrentar la competencia, tanto interna como externa, "hoy presenciamos una auténtica farsa, una imposición.



"Estamos ante la imposición de un joven dictador que, imitando las peores prácticas que tanto criticamos en otros partidos, se replican en el PAN con absoluta candidez e impunidad", expresó.

Asimismo, criticó la coalición formada por el PAN con los izquierdistas Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano con miras en las elecciones del 1 de julio, afirmando que "la competencia y a la vez la alianza electoral con la más retrógrada izquierda nos ha llevado a absurdos imposibles de lograr, pero fáciles de ofrecer".



Más tarde, en una entrevista con la emisora Radio Fórmula, Lozano consideró que la ex primera dama Margarita Zavala (2006-2012), quien anunció en octubre su salida del PAN para buscar una candidatura presidencial independiente, "sí conseguirá las firmas (necesarias para postularse) y tendrá buen jale" en los comicios.



Afirmó que es probable que los simpatizantes del PAN estén divididos al momento de votar porque por un lado estarán quienes favorecen a Anaya y por el otro quienes apoyan a Zavala y otros más que no ven con malos ojos a José Antonio Meade, virtual candidato de la coalición encabezada por el PRI.



Lozano, quien fue secretario del Trabajo de 2006 a 2011, resaltó que no se trata de definir por qué partido votar, sino del personaje que comandará "a esta empresa llamada México", y aseveró que Meade, quien ha desempeñado diversos cargos ministeriales, es el candidato idóneo por su trayectoria y porque no representaría un riesgo para los mercados internacionales.