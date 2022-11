Javier Duarte denuncia ‘chicanada judicial’; niega vinculación por desaparición

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, denunció que la vinculación a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición forzada fue una ‘chicanada judicial’.

Dijo que el auto fue por presuntamente entorpecer una investigación ministerial al supuestamente haber ordenado a Luis Ángel Bravo, entonces fiscal de Veracruz, obstaculizar las indagatorias por el descubrimiento del cuerpo de un policía estatal.

“Es una chapucería decir que me vincularon a proceso por delito de desaparición forzada, es un delito de lesa humanidad, es un delito fuerte. En la propia audiencia le pregunté exprofesamente al representante de la Fiscalía del estado si se me estaba acusando de haber participado en desaparición de persona alguna y la respuesta fue contundente, fue ‘no'”, explicó.

Duarte asegura que solamente quisieron impedir su preliberación

Javier Duarte buscaba su preliberación

Duarte calificó reiteró que la vinculación tiene la única finalidad de obstaculizar una investigación, toda vez que ocurrió previo a una audiencia preliberacional frente a un juez federal de ejecución penal.

“Ya cumplí más del 50 por ciento de mi condena; he tenido buena conducta; cumplo con el plan de actividades; pagué ya la multa… Sin embargo, ahora con esta vinculación a proceso ya no puedo cumplir con los requisitos porque uno de los requisitos que establece es no estar sujeto a un proceso penal, ya sea federal o local, que amerite prisión preventiva”.

Detalló que por la vinculación a proceso por entorpecer una investigación le fue impuesta la prisión preventiva justificada, lo que le impedirá recobrar su libertad.

