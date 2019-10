Javier Duarte DEFIENDE desde la cárcel a su esposa y revela que no podrán detenerla

Javier Duarte DEFIENDE desde la cárcel a su esposa, Karime Macías

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, defendió desde la cárcel a su esposa Karime Macías, quien fue detenida por las autoridades del Reino Unido tras una orden de aprehensión y extradición.

Duarte, quien se encuentra en el Reclusorio Norte, dio a conocer en una carta que está seguro que el proceso de extradición se va a caer.

“La extradición es un producto de una ilegal orden de aprehensión girada por un juez de Veracruz en los tiempos de Miguel Ángel Yunes, solicitada por el actual prófugo ex fiscal Jorge Winckler”, reveló en la misiva.

Javier Duarte nos hizo llegar estas palabras, luego de que su esposa, Karime Macías, se presentara ante las autoridades de Londres para que le informaran sobre la orden de extradición que hay en su contra pic.twitter.com/hYneGzUxVv — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 30, 2019

El polémico ex gobernador, acusado de lavado de dinero y criticado fuertemente por darle agua en vez de medicamentos a niños con cáncer, aseguró que la orden está sustentada con el testimonio de Juan Antonio Nemi Dib, ex director general del DIF estatal. Aparentemente, esta declaración inventada y confirmada después de que el ex director del DIF fuera torturado por las autoridades en la búsqueda de fabricarle un caso a Karime Macías.

“Esta sustentada con el testimonio del ex director general del DIF estatal, quien denunció que dicha declaración fue obtenida a través de tortura”, aseguró el detenido.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Recordemos que Karime Macías podría pasar hasta 12 años tras las rejas si es declarada culpable de desviar millones de pesos del DIF de Veracruz a empresas fantasmas mientras era presidenta de dicha organización durante el mandato de Duarte.

Macías se entregó a las autoridades de Reino Unido y tras seis horas detenidas fue puesta en libertad al pagar una multa de 150 mil libras, más de tres millones de pesos mexicanos.

TE PUEDE INTERESAR: Liberan a Karime Macías, esposa de Javier Duarte, al pagar más de 3 mdp

La acusada podrá continuar su proceso legal en libertad, con la única condición de no salir de Londres, donde vive desde que Javier Duarte fue detenido en Guatemala y extraditado a México acusado de lavado de dinero.