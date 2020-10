Javier Corral quiere apoderarse del PAN y regresar a Felipe Calderón

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, confrontado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscará la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) con miras a la carrera presidencial de 2024 y con el regreso de Felipe Calderón al instituto político.

En una nota editorial del portal La Política Online, que dirige el periodista Ignacio Fidanza, se da a conocer que tras el fracaso de Marko Cortés al frente del partido, toda vez que quedaron en tercer lugar en Hidalgo y Coahuila, Corral buscaría la dirigencia una vez que termine su mandato en Chihuahua.

"Muy bonito su discurso de oposición pero no somos Frenaaa ni Coparmex. Un partido que no gana elecciones, desaparece", declaró al medio dirigido por Fidanza un panista que participó en la reunión de balance del proceso electoral. "Dos elecciones y dos derrotas al hilo. Y esta vez el PAN quedó en tercer lugar, detrás de Morena y el PRI, no puedo siquiera capitalizar el voto anti-4T". Por ello, varios actores ya se mueven para sustituirlo, anticipando lo peor en 2021.

Javier Corral quiere al PAN y a Calderón

De acuerdo con la misma fuente, según revela La Política Online, sería el gobernador Javier Corral el más aventajado en la pelea por el control de Acción Nacional, coincidiendo con el término de su mandato en Chihuahua y apostando a un triunfo arrollador para su partido en ese estado y su candidato (el senador Gustavo Madero) en la elección federal de medio término. Lo anterior sin perder de vista la candidatura del PAN rumbo a la presidencial de 2024 al terminar este sexenio.

Javier Corral votó como senador por el acuerdo fiscal que nos rige. Ya no le gusta. Bien raro. �� https://t.co/MoVmqmFEO8 — maria scherer (@scherermar) October 28, 2020

Se habla que el expresidente Felipe Calderón regresaría al PAN con Corral al frente del partido ante el fracaso de México Libre, para lo cual el exgobernador de Nuevo León Fernando Canales ya está trabajando como ya lo dio a conocer La Verdad Noticias.

No es una sorpresa que la mayor parte de los miembros de la organización de exgobernadores es crítica de la gestión de Marko Cortés y sus operadores políticos, dice el medio dirigido por Ignacio Fidanza. Pero Corral sabe que tampoco esto es miel sobre hojuelas.

Su estrategia no rechaza un pacto de civilidad con Felipe Calderón, al cual ya lanzó la invitación de regresar al PAN vía Fernando Canales a pesar de la desaprobación de varios de sus aliados exgobernadores, e incluso del propio Ruffo Appel, quien sigue llamándolo "pus" al expresidente por intentar "comerse al partido".