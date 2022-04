Jalisco va por la despenalización de la marihuana

Jalisco sería el primer estado en despenalizar el uso de este vegetal.

La iniciativa sobre la despenalización y uso de la marihuana en Jalisco, será presentada de nuevo ante el Congreso Local por el diputado Enrique Velázquez González, esto a siete años de que el proyecto fuera rechazado.

En entrevista con Milenio, el diputado de Hagamos adelantó que será en los próximos días cuando la iniciativa sea presentada en la actual legislatura para su revisión, ahora con un enfoque diferente.

Velázquez González fue uno de los promotores de las reformas aprobadas hace un par de semanas con la cual se aprobó el matrimonio igualitario y se rechazaron las terapias de conversión en el estado.

Buscan despenalizar la marihuana en Jalisco

El diputado local indicó para dicho medio que es necesario generar de nuevo un debate amplio de la iniciativa, donde deben participar especialistas, académicos, representantes del sector médico, así como colectivos en pro y en contra de sus propuestas.

Dicha iniciativa busca que el consumo de este vegetal sea despenalizado, al evidenciarse que de acuerdo con un estudio, a nivel nacional hay alrededor de 165 mil personas en prisión por el uso de la marihuana.

“La gente que consigue un amparo no puede ser detenida por portar ciertas cantidades de mariguana, desafortunadamente la legislación federal no ha avanzado en torno al tema de no criminalizar a los consumidores”, indicó el diputado Enrique Velázquez González para Milenio

De acuerdo al diputado, el tema de la aprobación del uso de la cannabis, también implicaría temas relacionados a la producción de cáñamo, la fibra que se consigue de la planta de mariguana, pues asegura que actualmente el sector industrial importa de países asiáticos una gran cantidad de este material para la fabricación de diversos productos.

¿Cuándo es legal la marihuana en México?

Es legal la portación de 28 gramos de cannabis y el cultivo de hasta ocho plantas.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en marzo de 2021, los legisladores aprobaron el proyecto de ley para legalizar la marihuana recreativa, lo que permite a los usuarios fumar marihuana y, con un permiso, cultivar un pequeño número de plantas de cannabis en casa. Sin embargo, esto no despenaliza el uso de este vegetal, por lo que los consumidores pueden ser detenidos en caso de portar una cantidad mayor a la establecida.

