Jaime Rodríguez el Bronco será sometido a una tercera cirugía

El abogado de Jaime Rodríguez “El Bronco'', confirmó que la salud del exmandatario se encuentra inestable y con poca mejoría, por lo que su recuperación se ha tornado lenta, luego de una segunda intervención quirúrgica de colon a la que fue sometido tras conocer complicaciones.

En ese sentido, dijo que hay que estar atentos a la evolución que presentará el Bronco, asimismo detalló que ha empezado a ingerir alimentos sólidos, pero que continuará hospitalizado, hasta que se estabilice, para poder regresar al penal en Apodaca.

No obstante, también se informó que en dos o tres semanas el Bronco será sometido a una tercera cirugía, para una reconexión de su intestino, según explicó el abogado, aunque todavía no hay fecha exacta para la intervención.

"Ellos están viendo cómo hacer una tercera cirugía y en su momento pues lo van a valorar. Sí está confirmada, lo que no está confirmado es el momento exacto en que hay que hacerle la cirugía", agregó.

Piden insultar al Bronco

En días anteriores el gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda, pidió a la ciudadanía que no se enfadé con él por los problemas eléctricos y la falta de agua en la entidad, ya que no son problemas que él haya propiciado, sino que fueron herencia de la administración de Jaime Rodríguez Calderón.

“Lo que no hicieron en 25 años, sí lo vamos a hacer nosotros. Sin duda aguantamos vara. Para eso nos metimos al Gobierno, pero aguantamos vara seria, aguantamos críticas constructivas. Ayer me mandan en redes: ‘Primero sin agua y ahora sin luz’ y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mientan la madre sabroso: ‘Inga tu madre, Samuel’. Yo aguanto vara, porque sé que vamos a arreglar esto y que no es nuestra culpa” explicó en una rueda de prensa.

Finalmente, el gobernador dijo que seguirán trabajando para dar solución pronta a esos problemas, que ha ocasionado el desabasto de agua y cortes de energía en la entidad.

Bronco detenido por desvío de recursos

El exmandatario fue detenido a las afueras de su rancho

Es importante recordar que la verdad noticias informó, que el ex gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez El Bronco fue detenido en marzo, luego de ser acusado por desvío de dinero y la compra de firmas para lograr su participación en la campaña presidencial 2018, según informó la Fiscalía de Nuevo León.

