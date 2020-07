Jaime Bonilla dio positivo a Covid-19 y no lo informó

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, reveló que en el mes de enero contrajo la enfermedad de Covid-19, por lo que pudo haber sido la primera persona en México contagiada con el virus SARS-Cov-2; el primer caso oficial se confirmó en febrero.

Ayer miércoles, a través de una videoconferencia, el mandatario estatal informó que a principios de este año presentó síntomas como: dolor de cabeza, tos fuerte, dolor muscular, fiebre y dificultad para respirar. Sin embargo, dijo, los análisis que le practicaron en ese entonces no arrojaron indicios del virus SARS-CoV-2.

Le diagnosticaron sinusitis

"Por enero, yo tenía una tos muy fuerte y consistente, y seguido le comentaba al doctor (...) él me llevó al hospital en un par de ocasiones. Yo me sentía con problemas respiratorios y cansancio. Me hicieron análisis, pero no arrojaron nada.

"En la segunda ocasión que me llevó al hospital, en Tijuana, me determinaron sinusitis y me dieron medicamento. Cuando se viene en marzo lo de (la epidemia), yo decía 'muchos de esos síntomas yo los tuve'", contó.

Una vez declarada la emergencia sanitaria en México, el gobernador pidió a su médico realizarle la prueba PCR para detectar la enfermedad, pero esta también dio resultado negativo.

Jaime Bonilla dio positivo a Covid-19 y no lo informó

¿Por qué no dio positivo al Covid-19?

Jaime Bonilla insistió en que los síntomas que presentó en enero estaban relacionados con el nuevo coronavirus Covid-19, por lo que se sometió a la prueba de anticuerpos, en la que sí dio positivo a la enfermedad.

En este sentido, el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, explicó que el gobernador Bonilla desarrolló anticuerpos, por lo que mientras los tenga no corre riesgo de contagio, pues ya es portador.

El mandatario estatal señaló que pese a tener los síntomas, estos nunca lo "tumbaron", lo que le permitió continuar con sus labores cotidianas tomando las medidas básicas para evitar contagios de lo que él creía una gripa.

Te puede interesar: Por amenazas de muerte, alcaldesa de Tecate denuncia a Jaime Bonilla ante la FGR

Hoy fueron 183 los casos positivos de Covid-19 nuevos a nivel estatal, mientras que los casos activos ascendieron a 656. Informamos las cifras de cada municipio.#QuédateEnCasa #EnBCNosCuidamosTodos #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/4U5m0KXSu1 — Jaime Bonilla Valdez (@Jaime_BonillaV) July 9, 2020

Asimismo, afirmó que desde que le fue detectada la enfermedad a través de la prueba de anticuerpos, cada semana se practica este examen para verificar su estado ante el COVID-19.