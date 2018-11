Ivanka Trump no ha confirmado: Ebrard

El próximo canciller Marcelo Ebrard indicó que si bien la hija del mandatario de Estados Unidos, Ivanka Trump, está invitada a la toma de protesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aún no confirma su asistencia a este acto.

Entrevistado en la oficina de transición de López Obrador, señaló que “se los puedo ratificar un poquito más tarde, porque todavía no tengo una confirmación oficial”, pero enfatizó que sí está invitada al evento del próximo 1 de diciembre.

En este sentido, explicó que se contará con una delegación de la Unión Americana, que será de las más grandes en la historia.

Detalló que se tienen más de 142 personalidades que incluyen dirigentes de organizaciones mexicano-estadunidenses y refirió que no forman parte de una delegación oficial, ya que “de Washington todavía tengo que esperar que me den las confirmaciones para que les pueda dar el número exacto”, de quiénes integrarán la delegación oficial y todavía se tiene espacio para hacerlo hasta este martes por la noche.

Invitados

Puntualizó que el equipo de transición sabe que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estará en Buenos Aires, Argentina, en esas fechas y manifestó que la mayoría de los visitantes que vienen para el acto se quedarán en México dos o tres días.

Agregó que entre las personas que vendrán de parte de la delegación estadunidense se cuenta con gobernadores y senadores tanto del Partido Demócrata como del Republicano, además de diputados locales; y de los invitados hubo quienes solicitaron ellos mismos asistir al acto y otros más a los que se les envió invitación.

Respecto de la situación de los migrantes en la frontera norte del país, reiteró que “la única solución que vemos al tema migrante, flujo migrante; solución en el sentido de que no tenga que ser forzada, porque siempre cabrá la posibilidad de que tú quieras migrar, eso no es ninguna cosa contra la ley, pero lo que llamamos la migración forzada, que es por la pobreza, la única solución es el desarrollo, no hay otra”.

Verónica Camacho