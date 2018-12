"Isstey está con respiración artificial" dice el Gobernador de Yucatán

En estos momentos nos encontramos en una situación financiera complicada, porque nos hace falta para terminar este año alrededor de mil 800 millones de pesos, en el cual estamos haciendo un esfuerzo de gestión con el gobierno federal, donde tendremos respuesta los próximos días, expresó el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, con las Centrales Obreras y Sindicales, que se realizó en el Palacio de Gobierno.

“Estamos recibiendo el Isstey con respiración artificial; el Isstey es un organismo que está quebrado y que su vida termina en el 2021, que es hasta donde hay los recursos para mantenerlo”, dijo.

Expresó que si se llegara a vender, lo que valen sus terrenos, que son alrededor de 2 mil millones de pesos, se lograría “alargar la agonía” del Isstey hasta el año 2024, “es responsabilidad de todos los presentes y de los yucatecos, sentarnos a la mesa y ver que soluciones y alternativas tenemos con el Isstey, porque lo que no vamos a hacer es poner en juego las pensiones ni las jubilaciones de los trabajadores del estado de Yucatán”.

“Estoy seguro que voy a contar con el apoyo de todos ustedes para exponer los puntos de vista y para dimitir las diferencias”, señaló.

El mandatario estatal de igual forma expresó que el Presupuesto Estatal “también viene complicado”, porque a pesar del anuncio del aumento en las participaciones al Estado y Municipios, “también es una realidad el futuro incierto el Ramo 23, que era un fondo que servía para obras determinadas, y para pago de nóminas de trabajadores del Gobierno estatal, si se cancela, entonces a pesar del aumento a las participaciones, se estará recibiendo menos recursos que el año anterior, y hay que agregarle la inflación”.

Vila Dosal mencionó que esto los obliga a ser responsables, “no solo a los que estamos en los cargos de gobierno, sino a todos los yucatecos”.

Plan de Austeridad

Destacó el trabajo que se ha hecho desde el inicio de su gobierno con el Plan de Austeridad, en donde se han ahorrado alrededor de 60 millones de pesos en renta de vehículos, 30 millones de pesos en la gasolina de esos autos, y otros 20 millones de pesos en los seguros.

“Aunque nos duela y aun que no sea fácil se está haciendo un recorte no de personas por cuestiones políticas, sino una reducción de plazas que es alrededor del 20% de los trabajadores de confianza; hemos tenido mucho cuidado en no afectar a la base sindical”, señaló.

Pidió a los lideres sindicales que de saber de algún caso donde se esté afectado a un trabajador, se acerquen a ellos para resolver, ya que están en la mejor disposición de atenderlo o explicar cuáles son las razones por las cuáles se están dando estas situaciones.

“En este Gobierno tenemos el firme compromiso de combatir la pobreza, hoy el día el 45% de los yucatecos vive en condición de pobreza, por lo que vamos a tener una política social muy activa y efectiva de resolver las principales carencias de vivienda, salud, alimentarias”, indicó

Expresó que la única manera para sacar a la gente de la pobreza es contar con trabajo digno, prestaciones, y seguro social para ir al doctor.

Vamos a hacer un gran esfuerzo en este gobierno, no solo para promover empleos en Mérida, sino para generar empleos formales en el interior del estado.

Más empleos

“Tenemos 200 mil yucatecos que viven en California, que se fueron porque en Yucatán no encontraron las condiciones para darles a su familia lo que merecen, tenemos a miles de yucatecos que tiene que venir a Mérida a buscar el empleo, por lo que vamos a salir a buscar a cualquier lugar de México y del mundo las inversiones que necesitamos para brindarles trabajo a esos yucatecos”, dijo.

Vila Dosal mencionó que en su gira por Corea del Sur y Japón concretó con una empresa japonesa de autopartes que vendrá a Yucatán, en marzo para iniciar la construcción de su planta, con una invertir 65 millones de dólares y la generación de mil empleos formales.

“Van a estar en el parque Industrial de Hunucmá, pero ya estamos haciendo gestiones para abrir empresas en Peto, Ticul, Tizimín, y otros municipios para que la gente, si es su elección, se quede a trabajar en su municipio o cerca y tenga un trabajo con seguridad social y no deje a sus familias”, expresó.

Recalcó el Gobernador yucateco que las centrales obreras son parte de los atractivos del estado; “andamos tras una empresa instalada en Nayarit y esa empresa está buscando alternativas, porque ya sufrieron varias huelgas y cuando les decimos que en Yucatán no ha habido una huelga hace más de 30 años se les abren los ojos”.

“Estoy seguro que esta situación se da por el diálogo permanente que hay entre ustedes y el Gobierno que no permite que los problemas crezcan”, dijo.

Verónica Camacho