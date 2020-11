Irma Eréndira Sandoval, defiende a su esposo Jonh Ackerman. "Es feminista".

Luego que su esposo, el académico de la UNAM y conductor de Canal Once John Ackerman asegurara que no agredió a Sabina Berman, su compañera en el programa “Jonn y Sabina” y acusara que “la oposición quiere afectar su libertad de expresión", tras la salida de ella de la televisión pública, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría Función Pública (SFP), aseguró, bajo el hashtag "#AckermanSeQueda", que el académico es un hombre excepcional “y un esposo y padre feminista”.

En su cuenta de Twitter, la funcionaria federal señaló que su esposo es también solidario y generoso, así como un “hijo y yerno amoroso y un universitario ejemplar”.

“John Ackerman es un hombre excepcional: humano, solidario, generoso y progresista. Es un esposo y padre feminista, hijo y yerno amoroso, hermano y cuñado solidario, maestro y colega respetuoso, un universitario ejemplar. #AckermanSeQueda”, escribió Irma Eréndira Sandoval.

Este sábado, John Ackerman aseguró hoy en su cuenta de Twitter que existe una campaña en su contra para coartar su libertad de expresión. Además, indicó que lo ocurrido durante la última emisión del programa "John y Sabina", en Canal Once, en donde no tuvo interacción con su excompañera, la dramaturga Sabina Berman, "no implica agresión alguna", sino que, por el contrario, demostró "un respeto absoluto a las palabras y la libertad de expresión de la señora Berman".

Irma Eréndira Sandoval defiende a Ackerman

Cabe destacar que La Verdad Noticias ya había informado que la dramaturga acusó acoso laboral y machismo contra el académico, toda vez que no la dejaba participar, aunado a que utilizó sus espacios para promover su filiación política en pro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La ruptura de Sabina Berman y John Ackerman se hizo pública el pasado 3 de noviembre, durante la emisión del penúltimo programa, en donde se le vio tensos. Días después, esas diferencias las llevaron a Twitter en donde se lanzaron acusaciones que iban desde machismo hasta sabotaje.

Ante la situación, Canal Once dio a conocer que, de común acuerdo, "John y Sabina" terminaba anticipadamente.

Sin embargo, Sabina Berman dio a conocer que hubo una edición en el programa de Canal Once, pues Ackerman renunció durante la grabación, pero fue borrado de la emisión que se vio en pantalla, reporta el diario El Universal en su edición digital.

