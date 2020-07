Involucran en el caso de César Duarte a Navarrete Prida

En una declaración emitida el pasado 25 de mayo ante la Fiscalía estatal, Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua, reveló que el exsecretario de Gobernación durante la administración de Enrique Peña, Alfonso Navarrete Prida, le pidió personalmente retractarse de sus acusaciones contra el exgobernador César Duarte.

Lo anterior se da a conocer, luego de siendo él uno de los principales testigos en las investigaciones del caso contra el exgobernador, en su testimonio señalará que también se le pidió encubrir y retractarse de los señalamientos contra el exsecretario General Adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, por el supuesto desvío de 250 millones de pesos del erario estatal a las campañas del tricolor.

Herrera Corral señaló que Navarrete lo citó el 6 de febrero de 2018 en la sede de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Bucareli en la Ciudad de México, donde le ofreció, a cambio, un criterio de oportunidad si se beneficiaba a César Duarte.

César Duarte y Navarrete llevaban buena relación

Navarrete Prida y el caso Duarte

"Derivado de que no cambié mi declaración, que originó la detención de Alejandro Gutiérrez, el 9 de febrero de 2018 me iniciaron una investigación en la entonces PGR. Y en esos días me dijeron que la PGR tenía la instrucción de ir por mí a como diera lugar", precisó el testigo.

El exsecretario de Hacienda de Chihuahua, declaró que las amenazas siguieron hasta el final del sexenio y hasta la salida de Alberto Elías Beltrán de la PGR, el 1 de diciembre de 2018.

La declaración de Herrera fue publicada el pasado viernes 24 de julio en la Corte para el Distrito Sur de Florida, como parte del proceso de extradición contra César Duarte.

Ese mismo 2018, en una comparecencia ante el Senado de la República el 16 de octubre, Navarrete Prida argumentó que los delitos que se le imputaban a César Duarte no eran graves y que podía enfrentar su proceso en libertad, pese a que tenía 12 solicitudes de extradición.

Antes, en marzo de ese año, la PGR resolvió no ejercer acción penal contra Duarte y Herrera Corral por posible lavado de dinero y fraude fiscal y también logró sacar la acusación contra Alejandro Gutiérrez del ámbito estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de EU pide negarlibertad bajo fianza a César Duarte tras posible fuga

La investigación que inició la Fiscalía Justicia del estado de #Chihuahua contra el ex gobernador César Duarte, es uno de los casos que más confrontaciones políticas generó en el sexenio pasado con #EPN, la #PGR y la @SCJN. https://t.co/3oHIvLb6x7 pic.twitter.com/nGPFnnyWCD — Rubén Mosso (@moss_rub) July 9, 2020

Actualmente, el proceso de extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, avanza a través de la Fiscalía General de la República y con el apoyo en las gestiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador pues señaló que se tienen acuerdos de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y se está cumpliendo con el procedimiento.