Investigan a los 4 hijos de Peña Nieto, sus cuentas bancarias son rastreadas

Recientemente se dio a conocer que el Gobierno Federal está investigando al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y a su ex esposa, la actriz mexicana Angélica Rivera por posibles fraudes. Ahora se revela que también los cuatro hijos del ex priísta están siendo investigados y rastreados por sus cuentas bancarias. Desde que se dieron a conocer estos sucesos, Peña Nieto no ha dado ninguna declaración.

Ante la especulación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desmintió durante la conferencia matutina que se esté llevando una investigación e inspección a las cuentas bancarias de la familia ex presidencial.

Investigación contra hijos de Peña Nieto

De acuerdo con Quien, todos los hijos que Enrique Peña Nieto tuvo con Mónica Pretelini; Paulina, Alejandro y Nicole, al igual que Diego Alejandro, quien es hijo del ex presidente y Maritza Díaz Hernández, estarán bajo investigación y sus cuentas bancarias serán revisadas en busca de un posible fraude por lo que al menos 50 bancos deberán entregar todos los datos que tengan de la familia Peña Pretelini y Peña Díaz.

Familia Peña-Rivera

Hasta el detalles más mínimo será investigado, pues los datos corresponden al periodo presidencial de Peña Nieto, desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre del 2018.

AMLO niega investigación

Fue durante la conferencia de prensa matutina de este viernes 17 de abril que AMLO presidente aseguró que no existe ninguna investigación en contra del ex mandatario mexicano.

Añadió que son los mexicanos quienes tienen que decidir si se juzga o no a los ex presidentes “desde Salinas hasta el ex presidente Peña”.

“Los ciudadanos mexicanos decidirán libremente si se abren expedientes para procesar a los ex presidentes de México”.

Fue El Universal el medio de comunicación que difundió la noticia de que Peña Nieto era investigado por el Gobierno de AMLO, pero el tabasqueño aclaró la situación.

Aseguró además que en caso de que se investigara, todo estaría a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública.