Investigación del caso Ayotzinapa tiene fundamentos sólidos, afirman

El presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, defendió la investigación de los 43 jóvenes normalistas, misma que, afirmó, está sustentada en 154 eventos relevantes que aportaron información de datos relevantes vinculados a lo que sucedió la noche del pasado 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Yo soy el principal sorprendido de esta idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad, no fue así. Sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria y profesional”.

En septiembre, familiares y amigos marcharon a 8 años de la desaparición de los normalistas, en uno de los casos más indignantes y conmocionantes en la historia de México, información revelada en La Verdad Noticias.

Caso Ayotzinapa ha sido demeritado

La investigación ha pasado por muchos tropiezos

Luego de que The New York Times publicara un reportaje publicado “El caso Ayotzinapa se resolvió en México. Hasta que las pruebas se desmoronaron”, en donde se afirma además que el subsecretario de Derechos Humanos, Población u Migración de la Secretaría de Gobernación, reconoció que se presentó como evidencia “nueva y crucial” que no fue verificada.

“Una comisión de la verdad que confió en pebas sin sustento y una investigación penal que privó a la fiscalía de sospechosos clave”.

Encinas rodríguez declaró que la investigación aún no está cerrada, y adelantó que la indagación dio resultados los cuales fueron presentados en agosto pasado, y se sustenta en comunicaciones, entrevistas, declaraciones y testimonios de la Comisión.

De los 154 eventos en los que se ha sustentado la investigación, al menos 99 son coincidentes con otras fuentes; 38 se basan en capturas con metadatos de 2014 y 61 con información luego de ese año.

Por su parte, el presidente de México indicó que en algún momento quiere “dinamitar” la investigación sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, aunque afirmó que no los van a descarrilar y dijo que confía en el trabajo que ha realizado Alejandro Encinas.

“Aquí lo he dicho de que quisieron dinamitar nos la investigación para que no se actuará en la fiscalía, pero eso sí, sin tomar en cuenta el informe”.

¿Qué pasó en el caso Ayotzinapa 2014?

Los mexicanos han exigido justicia desde el primer momento

El 26 de septiembre de 2014 se dio la misteriosa desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que sucedieron en la ciudad de Iguala, y hasta este día, se sigue investigando lo que sucedió, dado a que los jóvenes jamás aparecieron y su muerte ya fue confirmada.

