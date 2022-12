Interés político detrás del presunto plagio de Yazmín Esquivel: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dado que el escándalo del presunto plagio de la tesis de la ministra Yazmín Esquivel tiene un interés político por buscar la candidatura para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo mejor es que la UNAM investigue y dictamine al respecto.

En la conferencia de prensa, el mandatario federal señaló que no debería de descartarse a Esquivel como candidata a ser la próxima ministra presidente de La Corte.

“Que la UNAM resuelva pero no se puede por una nota descontarla, podrá pasar en otros países, pero yo no creo que deba copiarse, hablando de plagios, otros ejercicio de otros países”.

Indicó que indirectamente este “golpe” a Yazmín Esquivel también va dirigido a su gobierno, ya que sus opositores sostienen que es su candidata para estar al frente de la SCJN, versión que negó ya que es respetuoso del Poder Judicial.

“El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros, porque sostiene que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto, porque a nosotros no nos toca elegir y porque somos respetuosos del Poder Judicial. Pero ¿por qué suponen que la licenciada Yazmín es nuestra candidata?, porque ha actuado con mucha rectitud y porque ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial cuando todos estaban en contra de la Ley Eléctrica, ella defendió la postura nuestra y todo lo que quieren declarar como inconstitucional ella ha sido muy consecuente”, dijo.

Recordó que esto del plagio se dio hace 40 años y ahora “un grupo conservador descubrió que ella había copiado, según la versión de estas personas, la tesis de otro alumno que se había recibido un año antes que ella y que la tesis es igual, calcada” y se dio a conocer a través de un medio que defiende a la mafia del poder.

Sobre la denuncia que interpuso Esquivel Mossa ante la Fiscalía General de la República por plagio del proyecto de tesis con el que se tituló como abogada, López Obrador, dijo:

“Eso yo lo veo bien, que los especialistas, autoridades de la UNAM investiguen y den a conocer un dictamen sobre este asunto, pero mientras se da a conocer ese dictamen, ya está la polémica (…) Qué bien que la UNAM va a resolver este asunto y se aclare, y ojalá y lo haga pronto, antes del día 2.”.

Aunque reconoció que “si hay coincidencias, de eso no hay duda, lo que hay ver es quién plagió a quién, esto es muy bueno, pues hay que purificar la vida pública”.

-¿La considera una persona honesta, presidente?, se le cuestionó.

“En lo que a mí me corresponde o que me consta es que ha actuado con rectitud. Yo la conozco a ella de hace seis años para acá y ha tenido una actitud consecuente, nunca he recibido una queja. Además, ha tenido cargos”, respondió.

El político tabasqueño dijo que el bloque conservafor tiene miedo de que Yazmín Esquivel quede al frente de la Suprema Corte “porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país”.

Sin decir nombres, López Obrador dijo que sus opositores quiere “al ministro más rico de todos”, como magistrado presidente de la SCJN.

-¿Quién es el ministro rico que trae su motorcito interno?, se le insistió.

“Ah, no, ustedes son mirones profesionales, ya ahí se las dejo de tarea. ¿Se acuerdan que había alguien que decía: ‘¿quieres saber quién cometió el delito o quién está involucrado? Síguele la pista al dinero, síguele la pista al dinero y eso aclara mucho las cosas’, porque sigue habiendo la ambición ¿no?, a la acumulación de dinero y es como una enfermedad”, comentó.

