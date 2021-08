Insólito, el perredista Franco Castán rinde protesta desde la cárcel como diputado

El perredista Franco Castán rinde protesta desde la cárcel como diputado, sí, durante la sesión constitutiva de la 65 Legislatura, se llamó a los diputados electos a rendir la protesta de ley, momento en el que se reveló que Castán intentó hizo lo propio con una misiva que fue recibida a las 12:24 del 29 de agosto.

Cabe mencionar, que el diputado federal electo del PRD, Rogelio Franco Castán, se encuentra en prisión en el estado de Veracruz tras ser acusado de extorsión, abuso de autoridad, actos en contra de la administración de justicia y violencia de género contra su esposa.

En La Verdad Noticias mencionó las intenciones del Diputado del PRD para tomar protesta desde una prisión de Veracruz, luego de enviar una misiva a la Cámara de Diputados.

Franco Castán rinde protesta desde la cárcel como diputado

Es inédito, pero Franco Castán rinde protesta desde la cárcel como diputado y ahora se pide sea liberado porque cuenta con fuero.

En la misiva donde el perredista Franco Castán rinde protesta desde la cárcel como diputado se puede leer lo siguiente:

“Le solicitó atentamente, con las facultades que le concede la Constitución, dicte las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de mis derechos políticos”, redacto Castán.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrioticamente el encargo de diputado a la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso que el pueblo me ha conferido, si así no lo hago, que la nación me lo demande, ¡protesto lo necesario!”

El diputado electo del PRD, Franco Castán agregó en su misiva que fue recibida por el presidente de la Mesa de Decanos, Augusto Gómez Villanueva (PRI), y que leyó el secretario en turno, Leonel Godoy Rangel (Morena).

Además en la carta se lee: “El que suscribe, Rogelio Franco Castán, por este conducto rindo protesta como integrante de la 65 Legislatura, esto ante la imposibilidad material de hacerlo debido a encontrarme privado injustamente de mi libertad por las autoridades del gobierno de Veracruz, a pesar de que opere en mi beneficio la presunción de inocencia…”

“Y tengo a salvo mis derechos políticos, tal como se manifiesta en la constancia de asignación de diputaciones electas y por el principio de representación proporcional suscrita por el presidente y secretario del Consejo General del INE, que se adjunta a la presente en original”, abundó.

Luego de finalizar la lectura de la misiva donde Franco Castán rinde protesta desde la cárcel como diputado, el presidente Augusto Gómez Villanueva sólo se concretó a decir: “Enterado”. Algo que causó confusión si efectivamente Castán es ahora diputado o no.

Franco Castán acusado de violencia con su esposa

Al ser detenido agredió a un policía. Pero ahora Franco Castán rinde protesta desde la cárcel para ser diputado.

Rogelio Franco Castán, exsecretario de gobierno de Veracruz durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes, fue aprehendido el 13 de marzo de este año, acusado por su exesposa Guillermina Alvarado González, por violencia intrafamiliar.

Sin embargo, durante la detención presuntamente agredió a un policía y por ello fue procesado por ultrajes a la autoridad.

Coordinador del PRD asegura que Franco Castán debe ser liberado

El simple hecho de saber que Franco Castán rinde protesta desde la cárcel, ya es un caso insólito el cual tiene que ser analizado.

Tras la lectura de la protesta de Franco Castán, el líder del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, reiteró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que los derechos políticos de Rogelio Franco están a salvo, puesto que no hay una sentencia en su contra.

Por lo que advirtió que al rendir protesta a la distancia, Franco ya es diputado, lo que le da fuero “y deberá ser liberado de inmediato”, de no suceder esto, se solicitará un amparo.

Aún así, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, dijo que analizarán si procede o jurídicamente, el insolito caso donde el perredista Franco Castán rinde protesta desde la cárcel como diputado.

