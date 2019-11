Inquilinos deudores no podrán ser desalojados de sus viviendas en la CDMX

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) buscan que los inquilinos deudores o morosos sean protegidos por las leyes, por lo que se busca que ahora no sean desalojados de las viviendas.

La nueva acción fue propuesta por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDMX), Nashieli Ramírez Hernández, se mostró en contra del artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos local.

Ahora la CDH de la CDMX pide que los inquilinos que no puedan pagar la renta no sean desalojados antes de que el gobierno no realice un estudio que acredite que los morosos no puedan pagar la vivienda; Después del estudios que acredite la acción, el gobierno estaría obligado a conseguirle una casa en un radio no mayor a 15 kilómetros a la redonda.

“Se solicita se ordene al Congreso de la Ciudad de México que legisle nuevamente sobre los derechos de las personas relacionadas con el derecho a no ser víctima de desalojo forzado de acuerdo a los criterios mínimos establecidos en la ley”, afirmó la presidenta de la CDH de la Ciudad de México.

LEYES A INQUILINOS DEUDORES

Recordemos que las leyes para los inquilinos deudores que pide la CDH se encuentran en la Ley Constitucional de Derechos Humanos aprobada el 8 de febrero del 2019, pero en junio de este mismo año cambió exponiendo a las familias sin un mandamiento judicial.

Por lo que ahora piden garantizar el derecho a las personas que deban el pago de la renta de sus viviendas, ya que el desalojo vulnera la integridad personal y la salud de las personas, además de que no se garantiza que los desalojos se llevarán conforme a la normatividad.

Tras pedir la propuesta, la presidente pidió a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar esta ley para que los inquilinos morosos en la Ciudad de México (CDMX) no puedan ser desalojados de ls viviendas.