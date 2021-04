La Fiscalía General de la República (FGR) declaró este domingo que el procedimiento para la extradición de Karime Macías Tubilla a México. La ex esposa del ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, es acusada del delito de fraude específico cometido en agravio del erario público. Actualmente se localiza en Londres, Inglaterra.

“Al comienzo de esta Administración, la Fiscalía General de la República (FGR), inició el procedimiento de extradición de Karime “M”, obteniendo de las autoridades de Inglaterra que se le impusieran medidas cautelares consistentes en un brazalete de localización, la firma periódica en una estación de policía de la ciudad de Londres y el impedimento de acercarse a estaciones marítimas, terrestres y aéreas, mientras se desahogue el juicio correspondiente”, informó la dependencia a través de un comunicado.

Inglaterra lista para la extradición de Karime Macías

Bajo ese contexto, la Fiscalía también indicó que la corte británica expresó, desde marzo pasado, su disculpa por la demora en el deshago del caso, “en razón de la pandemia que ha limitado sus actividades, ya que las oficinas gubernamentales del Reino Unido han estado cerradas por largo tiempo”.

En tanto, la Corte de Magistrados de Westminster se mantiene en espera de los trámites correspondientes para fijar la fecha de la audiencia de extradición.

“Por lo que hace al caso de Miguel Ángel “Y”, a fines del año pasado se recibió una denuncia en contra de este individuo, iniciándose la investigación correspondiente y ya sólo se está en espera de la información requerida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para con ello avanzar en el procedimiento y en su caso, establecer las presuntas responsabilidades que puedan derivarse de dicha investigación”, aseguró la FGR.

Inicia FGR con el proceso de extradición desde Londres a Karime Macías.

La Verdad Noticias recuerda que Miguel Ángel Yunes es ex gobernador de la entidad federativa de Veracruz. Fue el pasado 13 de abril que, contra una orden de detención provisional con fines de extradición, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México le negó un amparo a Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Karime Macías está acusada por el delito de fraude: de desviar cuando menos 112 millones de pesos en agravio del DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) de Veracruz. Con el fallo, la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con obstáculos para capturar, extraditar, y arrestar a la presunta culpable.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado