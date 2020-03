Inegi censa a AMLO en Palacio Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, recibieron en el Palacio Nacional al director del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Alfonso Santaella y la instructora de zona, Fabiola Mireles Piñón, para contestar las preguntas del Censo 2020.

Durante unos 15 minutos, AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller contestaron las preguntas del censo de Población y Vivienda del Inegi que comenzó el pasado 2 de marzo a nivel nacional. La entrevista fue hecha en el departamento donde vive López Obrador, al interior del Palacio Nacional.

López Obrador compartió el momento en su cuenta de Twitter: “Recibimos con agrado a Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del INEGI, y a la instructora de zona, Fabiola Mireles Piñón, quienes levantaron el censo en nuestra vivienda”.

Una vez que concluyó el censo, el director del Inegi, Julio Alfonso Santaella, comentó que “los aposentos privados del presidente son reducidos en comparación con las dimensiones de Palacio Nacional; cuenta con luz eléctrica, agua que viene directamente de la red y drenaje conectado al sistema general. Estas son carencias que en otro tipo de viviendas es importante conocer”.

Agregó que, por instrucciones del presidente de la República, la calcomanía del Censo 2020 se colocó en un muro junto al marco de la puerta de sus aposentos privados.

Asimismo, mencionó que es posible que haya más personas que vivan en Palacio Nacional, como un destacamento de seguridad, pero esa información se solicitará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Censo 2020 en México

Julio Alfonso Santaella informó que en dos semanas se ha logrado el levantamiento del censo de la mitad de la población; durante este periodo dijo que no han tenido muchos incidentes, salvo el de un instructor que se lastimó en Juchitán, Oaxaca y algunos ataques de la fauna.

Explicó que para evitar contagios del coronavirus se han seguido los protocolos pertinentes entre los cuales destaca que quienes levantan el censo no ingresan a la vivienda sino que realizan la entrevista a la puerta del inmueble, lo cual, dijo, no aplicó en el caso del presidente, porque la vivienda está en el interior, no hay contacto directo con la gente, entre otras recomendaciones que se siguen.