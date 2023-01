Independiente el PT en Coahuila, mensaje equivocado para 2024: Fernández Noroña

Diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña | Por: Redacción

Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), criticó a través de una entrevista en Milenio TV, la decisión de Ricardo Mejía Berdeja de competir independiente con el PT en las elecciones por la gobernatura de Coahuila sin el apoyo de Morena, porque consideró que es un mensaje político equivocado para las próximas elecciones presidenciales del 2024.

Narró que se enteró de la decisión de ir por separado unos minutos antes de que se diera la conferencia de prensa donde lo anunciaron en compañía del Senador Gonzalo Yáñez y miembros de la dirigencia nacional del partido.

"Me parece un error, un mensaje político equivocado, a tal grado me parece delicado que yo he decidido suspender mi gira, porque son eventos que están organizados por mis compañeros del PT. No puedo acompañar esta decisión, me parece que sería un mensaje equívoco para el 2024. Mejía participa en una encuesta, la pierde y se va con un partido por separado", consideró el petista.

Recordó que en las elecciones de 2021 se perdieron 50 distritos de mayoría por no ir en coalición con Morena y el Partido Verde. "Yo busqué que la coalición se mantuviera y me consta que Morena se abrió a las peticiones para que pudiéramos ir juntos".

En este sentido, comentó que Mejía Berdeja debe "hacer una profunda reflexión y tomar una decisión", porque incluso el mismo diputado petista manifestó que pese a que sería el candidato de su partido, él apoyaría la candidatura de Armando Guadiana, con Morena.

Fernández Noroña agregó que, derivado de la decisión, detendrá su gira del PT por distintas localidades de la República Mexicana, y ante los cuestionamientos de una posible adherencia a Morena, explicó que “yo no soy afiliado al PT, soy externo, pero sí me ponen en una condición muy difícil, porque yo no acompañaría la candidatura de Mejía Berdeja, yo acompañaría la de Guadiana”.

“Mejía participa en una encuesta, la pierde, y entonces se va con un partido de la coalición por separado. Yo creo que nosotros no podemos hacer eso en 2024 de ninguna manera y que esto da un mensaje equivoco, insisto. Me parece, por lo tanto, que yo tengo que hacer un alto, una profunda reflexión y tomar una decisión”, externó.

Indicó que con estas acciones en Coahuila a los únicos a los que se beneficia son a sus rivales. “Creo que estamos facilitando al PRI con esta decisión, me parece un error”, resaltó.