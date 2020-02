¿Igualdad de género? hombres ya podrán exigir pensión alimenticia a su pareja

Desde ahora no solo las mujeres serán las únicas en recibir pensión por parte de sus ex parejas o ex esposos, ya que los hombres también podrán exigirles una pensión alimenticia, esto después que la Legislatura del Estado de México aprobara, por unanimidad, en comisiones que en el Código Civil que se incluya también que los cónyuges hombres puedan solicitarla.

Pero se debe tener en cuenta que tanto cónyuges como concubinos hombres podrán solicitar a sus exparejas una pensión solo cuando se haya realizado trabajo del hogar consistente en tareas de administración y dirección, así también si demuestran que prestaron atención y cuidado de la familia de manera cotidiana, durante la unión o el matrimonio.

No se diga más, hombres ya podrán exigir pensión a su pareja

Muestra de equidad de género

Otro de los requisitos por el cual un hombre le puede pedir pensión a su expareja es que debido a su condición o circunstancia no pueda allegarse de alimentos.

Y es que las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la 60 Legislatura ya han aprobado de manera unánime la inclusión de los términos relacionados a la solicitud de pensión alimenticia para hombres a sus exparejas, en el Código Civil.>

Al aprobarse se consideró que la pensión es un derecho que los hombres también deben recibir en caso que los concubinos se encuentren imposibilitados física o mentalmente de trabajar, previa demostración documental, detalló la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) presidió la sesión de las comisiones unidas.

Actualmente la norma dispone este derecho a las mujeres por ello fue necesario aplicarlo a los cónyuges hombres. Por tal motivo el PRD sugirió la iniciativa y el legislador Gerardo Ulloa Pérez (Morena) le leyó.

Te puede interesar: Descarta IMSS recorte a pensiones

La legisladora Karina Labastida Sotelo (Morena) durante la discusión sobre entregarle pensión a los hombres, propuso también que sean considerados los concubinos, por lo que al final quedó establecido que ellos igual recibirán este beneficio.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana