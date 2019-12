INSEGURIDAD empeoró en México porque antes se trabajaba para la delincuencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo de gira este sábado en su natal Tabasco, aseguró que la inseguridad en México aumentó porque antes se trabajaba para la delincuencia.

"Ahora se sabe que los encargados de seguridad estaban trabajando para la delincuencia y que eso fue lo que empeoró la situación en el país", aseguró.

Asimismo, comentó que cuando no existe una frontera clara entre la autoridad y la deficiencia, no hay remedio. Además, agregó que para definir bien la frontera es poner orden y confiar en que se va a lograr la paz, en que ya no habrá complicidad.

El principal argumento del presidente para subrayar que los problemas que permanecen en su administración, son consecuencia de administraciones pasadas, es "como antes sucedía".

Al presentarse entre campesinos y ejidatarios de su pueblo, así como de Chiapas y Veracruz, subrayó que su mandato no servirá a la criminalidad, haciendo referencia a la detención de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad en la administración de Felipe Calderón, y que lleva un proceso en Estados Unidos por sus supuestos nexos con el crimen organizado.

Ante ello, confió en que su gobierno podrá garantizar la paz y la tranquilidad en el país al no existir complicidad entre las autoridades y los delincuentes. Además, señaló que el actuar con rectitud es uno de los ejes que considera primordiales en su sexenio.

"SALVEMOS VIDAS" ES INSUFICIENTE

La recuperación del campo a través del programa "Salvemos vidas" hasta el momento ha demostrado ser insuficiente ante las demandas de los grupos campesinos, toda vez que éstos exigen mejorar las condiciones del sector.

Hasta el momento las políticas públicas y el presupuesto aprobado para el sector en México a lo largo de 2020 parecen insuficientes.

Dicho programa se implementó en 2018 con el objetivo de apoyar a pequeños productores del campo a lo largo de 19 Estados, sumando un aproximado de 400 mil productores originarios de Tlaxcala, Yucatán, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, Veracruz, entre otros.

El Registro Agrario Nacional (RAN) señala que ejidatarios y comuneros son dueños de más del 51 por ciento del territorio nacional, donde se encuentran distribuidos 32 mil 121 núcleos agrarios en los que viven más de 5 millones de mexicanos.

Sin embargo, el programa apunta la ruptura con intermediarios como lo son los relacionados a la asamblea ejidal, ello a través de depósitos bancarios directos que se les hacen a los campesinos de los que obtienen 5 mil pesos mensuales.

