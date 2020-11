INE quiere que de las 15 gubernaturas de 2021, siete sean para mujeres

Se prevé que hoy, el Instituto Nacional Electoral (INE) apruebe lineamientos que ordenan a los partidos políticos postular sólo mujeres en 7 de las 15 gubernaturas que se renovarán en las elecciones de 2021.

El proyecto, que cuenta con consenso mayoritario del Consejo general del organismo, señala que, con esta medida, se avanzará en la aspiración de que, eventualmente, 16 de las 32 entidades federativas sean gobernadas por mujeres, como establece la reforma de “Igualdad en Todo” aprobada en 2019.

Un borrador anterior proponía que se asignara a mujeres la candidatura de 8 de los 16 estados; en el nuevo proyecto, la cifra se redujo a 7.

“Atendiendo al principio de gradualidad y que en el 2021 únicamente 15 entidades celebrarán elecciones para renovar la Titularidad del Poder Ejecutivo, entonces se debe exigir que cada partido político nacional registre candidaturas de mujeres en por lo menos siete entidades federativas”, plantea.

Como lo informó La Verdad Noticias ayer, el Senado de la República envió un exhorto al INE para que no legislen, puesto que eso es función solo de los diputados y senadores.

“Enviamos un exhorto, una comunicación y por esta vía, de que el INE no legisle, que no invada nuestras facultades y atribuciones como nosotros no lo hacemos con otros Poderes.

INE quiere más gobernadoras

Es un llamado atento a que no extralimiten sus facultades, lo hacemos todos los legisladores de todos los partidos, los que aquí están representados, y por esa razón o quisimos que pasase desapercibido este tema tan importante y fundamental en la división de poderes”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal.

Solo hay dos mandatarias: Claudia Sheinbaum en CDMX, y Claudia Pavlovich en Sonora. En el centro, la titular de SEGOB

Sin embargo, el documento del INE argumenta que, hasta ahora, los partidos políticos únicamente han implementado mecanismos de paridad en cuanto a los puestos de elección popular de órganos colegiados (las Cámaras legislativas federales y locales), no así en lo referente a los puestos “unipersonales”, como las gubernaturas, donde históricamente ha reinado la preferencia de los hombres, reporta Animal Político.

“De las 32 gubernaturas de las entidades federativas, únicamente dos se encuentran ocupadas por mujeres, de las cuales, una (Sonora) se renovará en 2021. De modo que, si 7 de las 15 gubernaturas que se elegirán en 2021 son ocupadas por mujeres, sumadas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, se alcanzaría, al menos, 8 mujeres en los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, con lo cual, se obtendría que cerca de un 25 por ciento de estos cargos sean ocupados por mujeres, reduciendo la brecha de desigualdad que ha existido entre mujeres y hombres para asumir estos cargos de representación política”, cita el proyecto.