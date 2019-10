INE presionará a Enrique Peña Nieto y EXIGEN las pruebas de sus fraudes

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), exigió que de haber información sobre el pago de sobornos a Petróleos Mexicanos (Pemex), para lograr realizar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.

Según dijo el consejero presidente del INE, “habría que analizar qué tipo de información es, si efectivamente tiene que ver con cuestiones electorales y habría que analizar si estamos dentro de los tiempos para poder eventualmente indagar y abrir alguna indagatoria”, añadió que no sabe si es tiempo, “cómo se trata de información periodística, hasta que no tengamos ninguna comunicación oficial, y sin información es oficial no voy a especular sobre el punto”.

Tras ir a un evento en el que entregaron reconocimientos por su trayectoria profesional, dijo que luego de siete años se tiene que checar si hay o no casualidad de los tiempos.

“Hay que ver de qué se trata. Esa información no la tuvo el INe en su momento. Se requirieron todas las informaciones y es un asunto que fue justamente, digamos juzgado con la información pues es obligación de las autoridades electorales competentes turnarlas a la autoridad electoral para que en su caso se analicen si esa información permitirá o no abrir algún tipo de indagatoria”.

El INE, no tuvo ningún elemento para determinar si existió un desvío de recursos, actualmente, “estamos hablando de información que está llegando incluso desde el extranjero a partir de suponiendo lo que dicen los medios. El INE no ha tenido ninguna comunicación oficial con ninguna instancia y por lo tanto sobre algo de que no de lo que no tenemos”.

Dijo además, que la institución, hizo su trabajo con los elementos que tuvo a su alcance.