INE: órgano Interno pide a Lorenzo Córdova informe detallado de encuestas

El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús George Zamora, solicitó al presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, entregar un informe pormenorizado de las encuestas encargadas por el INE sobre la Reforma Electoral.

Dicha solicitud se realizó durante la sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva (JGE), encabezada por Córdova Vianelo, quien se escuda bajo el supuesto argumento de un ataque orquestado desde el Gobierno Federal.

George Zamora, pidió que se presente un informe detallado de cuánto costaron las encuestas, quién las hace y si su autorización es avalada por el Consejo General. Además de asegurar que el organismo necesita en este momento “un líder sereno, prudente y responsable”.

la encuesta sobre la Reforma Electoral en la que 78% respalda la propuesta del Presidente costó 48 mil pesos y no medio millón.

Zamora lamentó que tanto Córdova como el director de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Heycher, utilicen este tipo de sesiones para hacer un llamado a defender al INE, tema ajeno al orden del día y que muestra una estrategia contraproducente para el organismo.

“Yo no veo un ejercicio de autocrítica en todo lo que se ha dicho, me parece que no es bueno para la institución; lo que ahora necesitamos, Presidente Lorenzo, es un líder en la institución sereno, prudente, responsable y que atienda todas estas críticas”, indicó.

El titular del OIC amplió el llamado a los integrantes de la JGE – secretario y directores ejecutivos del INE- para ayudar al consejero presidente a tener “un liderazgo efectivo, eficaz, no abriendo este tipo de discusiones”.

Cabe destacar que, la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propone que todos los inmuebles y fideicomisos del Instituto Nacional Electoral (INE), pasen a formar parte del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep).

