INE no promueve la consulta de revocación de mandato, acusa AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, demandó públicamente al Instituto Nacional Electoral (INE) de no promover la consulta de revocación de mandato, y cuestionó si están llamando a los ciudadanos a participar, pero señaló que él sabe cuál es la respuesta.

“Nos llama mucho la atención que no se esté promoviendo la revocación que no esté cumpliendo con la constitución es que no hay información”.