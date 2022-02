INE no instalará más casillas para consulta aunque le den más dinero

INE no instalará más casillas para consulta, el consejero Lorenzo Córdova, advirtió que la consulta de revocación de mandato está en punto de “no retorno”, y aunque ahora se le dieran recursos extra no podrá instalar más casillas.

“Si la Secretaría de Hacienda dijera ‘nos equivocamos, y si queremos que haya más casillas’, y nos dieran los mil 738 millones de pesos que le solicitamos en su momento y nos negó, y si la Cámara de Diputados en un ejercicio de reconocimiento que se equivocaron, dijeran ‘les vamos a dar más dinero al INE para la revocación de mandato’, ya no se pueden poner más casillas. Que quede claro: ya cruzamos el punto de no retorno”, dijo.

La situación es que “ya no se pueden modificar procesos que están en curso; ahorita no podríamos contratar más personal para que saliera a la calle a capacitar a más funcionarios porque vamos a poner más casillas”, agregó.

INE no instalará más casillas para consulta

No hay tiempo para aumentar más casillas para la consulta de revocación de mandato.

El consejero presidente comentó que el INE no instalará más casillas para consulta, esto durante la discusión del anteproyecto, que será sometido a aprobación del Consejo General.

Esto es para generar economías durante 2022 del orden de 416 millones de pesos, de los cuales sólo 125 millones serían nuevos, pues dicha cantidad incluye metas de ahorro por 227 millones de pesos y 64.5 millones de pesos, aprobadas previamente, que sí serán destinadas a la revocación.

Modificar el número de casillas es un riesgo

Modificar lineamiento y convocatoria es un riesgo para el ejercicio del 10 de abril.

El consejero del INE dijo que de modificarse tanto los lineamientos como la convocatoria, se pondría en riesgo el ejercicio programado para el 10 de abril, y el INE no le va dar gusto a los que quieren que el ejercicio salga mal.

Ante ello el INE no instalará más casillas para consulta y dijo “¿Es lo deseable que la revocación de mandato se haga como la estamos haciendo? No, de ninguna manera, por eso nos blindó la Corte para que ningún ocurrente se le vuelva a ocurrir denunciar penalmente porque no se hace la revocación como lo pide la ley”, expresó en referencia a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

