“INE está tomando partido”, dice Sheinbaum al quitarle la candidatura a Macedonio

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de “tomar partido” en el actual proceso electoral, luego de que echara abajo varias candidaturas de Morena, entre ellas, la de Félix Salgado Macedonio que buscaba la gubernatura de Guerrero.

Durante su conferencia de este viernes, la mandataria capitalina aseguró que el órgano electoral está apoyando a un partido, por lo que consideró que está actuando parcialmente.

“Creo que es una acción parcial del Instituto Nacional Electoral que va en contra de los fundamentos de la Constitución del propio Instituto Nacional Electoral, de su imparcialidad, de su objetividad y de funcionar como un árbitro en las elecciones”, comentó.

“El INE está tomando partido, algunos consejeros del INE, incluido su presidente, están tomando partido. Ellos justamente no deberían tomar partido”, recalcó.

Ayer, en La Verdad Noticias informamos oportunamente que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó retirar el registro a varios candidatos de Morena al encontrar irregularidades en sus precampañas.

Entre las candidaturas que echó abajo está la de Félix Salgado Macedonio que buscaba la gubernatura de Guerrero, debido a que la Comisión de Fiscalización señalara que Morena no entregó sus reportes de gastos de precampaña.

También retiró el registro a Raúl Morones Orozco, candidato a la gubernatura de Michoacán por Morena, debido a las mismas razones.

Otros 27 aspirantes a diputados federales también se quedaron sin la candidatura por no presentar sus informes de ingresos y gastos precampañas: 25 son de Morena y 2 de Redes Sociales Progresistas.

AMLO arremete contra el INE

Durante la conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al INE de convertirse en el “supremo poder conservador”, pues deciden quien es candidato y quien no.

“Sí es extraño, porque antes no. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador y deciden quien es candidato y quien no (…) Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes, antes no se aplican y ahora se aplican”, refirió López Obrador.

