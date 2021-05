INE asegura que entrega de tarjetas "no viola la ley electoral"

A pesar de la denuncia hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la entrega de tarjetas sin fondos, este miércoles el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, aseguró que esta práctica no implica ninguna violación a la ley.

Según el consejero electoral, la entrega de dichas tarjetas es muy común entre varios candidatos, además de argumentar que no es violatorio de la ley debido a que ya fue validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sin embargo, miles de usuarios a través de redes sociales se han pronunciado en contra de estas prácticas, incluso, el presidente López Obrador se refirió a esta “violación” tras señalar que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, no ha hecho nada al respecto.

¿Qué dijo AMLO sobre la entrega de tarjetas?

“Si no le gusta al director del INE (Lorenzo Córdova) es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente. Un demócrata no puede permitir que se compren los votos. No se puede hacer de la vista gorda ante un fraude”, sentenció AMLO.

No obstante, durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, Ciro Murayama advirtió que “en ningún momento la ley prevé que una candidatura pueda ser retirada a media contienda por hechos realizados por la contienda electora”.

“La campaña electoral se fiscaliza una vez que termina la campaña, así como las precampañas se fiscalizan una vez que terminan”, argumentó el consejero electoral sobre las polémicas tarjetas del programa “Por Ti Mujer Fuerte”.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, el programa “Por Ti Mujer Fuerte” es del candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián De la Garza, quien ofrece mil 500 pesos bimestrales a las mujeres, mismos que serían depositados cuando sea gobernador.

Por su parte, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, cuestionó al consejero Murayama por pronunciarse y prejuzgar la entrega de tarjetas, pues dijo que debe ser la Fepade quien determine lo que corresponda.

