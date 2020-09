INE aprueba 71 candidaturas a la dirigencia de Morena

La tarde de este sábado, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad 71 candidaturas para la renovación de la dirigencia de Morena, de las cuales 36 van para la Secretaría General y 35 para la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político.

A través de un comunicado el órgano electoral detalló que las candidaturas se realizaron entre el 5 y el 8 de septiembre, y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE fue la instancia encargada de analizarlas para verificar que quienes solicitaron su inscripción en la convocatoria cumplieran con los requisitos establecidos en la misma.

Candidatos a la dirigencia de Morena

Entre las candidaturas aprobadas a la presidencia nacional de Morena resaltan los nombres de Mario Delgado, coordinador de los diputados de ese instituto político; la de la ex dirigente Yeidckol Polevnsky; y la del diputado Porfirio Muñoz Ledo.

También aprobaron las candidaturas del ex priista Alejandro Rojas Días Durán; el diputado local Javier Hidalgo; y el analista Gibrán Ramírez.

Los nombres que destacan para la secretaría general de Morena, está el de la senadora Citlalli Hernández, en fórmula con Muñoz Ledo; y la del ex funcionario del IMSS, Antonio Attolini, quien va sin compañero de fórmula.

El acuerdo aprobado establece que, de 105 solicitudes recibidas, una fue extemporánea y 33 no cumplieron con ser militantes del partido.

A partir de que el INE notifique a los candidatos su dictaminación favorable, contarán con 12 horas para solicitar al INE, si es su voluntad, que se utilice el nombre completo o nombre corto en las encuestas. Se permitirá únicamente nombres acortados, no apodos o sobrenombres.

Los dirigentes de Morena serán elegidos por medio de una encuesta que estará a cargo de Demotecnia 2.0 S. C.; Mendoza Blanco y Asociados S. C. y Parametría S. A de C. V.

El levantamiento y procesamiento de esta encuesta de reconocimiento se llevará a cabo del 16 al 22 de septiembre, mientras que la encuesta nacional abierta será del 26 de septiembre al 2 de octubre.