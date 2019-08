Hoy a las 11 de la noche se sabrá quién liderará al PRI en los siguientes tres años

Durante este domingo se están llevando a cabo las elecciones para decidir quién será el nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional, el cual estará al frente de la institución política en los próximos tres años.

Respecto a quién será el próximo líder del tricolor los resultados preliminares de la contienda electoral se darán a conocer después de las 23:00 horas y será hasta el próximo miércoles luego de realizarse el cómputo nacional, se declarará la validez y entrega de constancia de mayoría a la fórmula ganadora.

Cabe mencionar que el 18 de agosto será cuando se efectuará la toma de protesta estatutaria para suceder en la dirigencia nacional a Claudia Ruiz Massieu.

Entérate cuándo darán a conocer el nuevo líder del PRI.

Y es que las fórmulas participantes tuvieron 45 días para realizar actividades de proselitismo en los 32 estados del país, el cual comenzó desde el pasado 26 de junio, momento en el que también se celebraron dos debates internos con los tres candidatos.

En cuanto a las votaciones se instalaron 153 mesas en los 84 municipios del estado con el fin de que unos 161 mil militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) elijan al nuevo dirigente nacional del tricolor.

Por su parte ha sido el comité organizador de la elección quien se encargó de resguardar y vigilar las mesas que se instalaron desde las 09:00 a las 17:00 horas para que los militantes puedan decidir libremente a la fórmula que desean que los represente para los próximos tres años.

En Pachuca acudió a emitir su voto la candidata a secretaria general del PRI con la fórmula del gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, la ex diputada federal hidalguense Carolina Viggiano Austria.

En el caso de ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, ha sido quien no acudió en el periodo de campaña a Hidalgo, mientras que la de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano lo hicieron el pasado 21 de julio en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, y la de la ex delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de Veracruz, Lorena Piñón, el 30 de julio.