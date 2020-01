Hombre armado en mitin enciende alertas; AMLO se niega a tener escoltas

Después de los hechos ocurridos en Morelos, la preocupación de los mexicanos por la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha crecido tras el video de un hombre vestido de civil que desenfunda su arma antes de un mitin del mandatario.

A pesar de la preocupación, AMLO ha dado a conocer en la conferencia mañanera realizada en el Palacio Nacional que no cambiará su decisión de tener poca seguridad y sin armas de fuego. López Obrador declaró que se siente bien con el grupo de mujeres que lo resguardan, la “ayudantía”.

“He tomado la decisión de no tener escoltas. Que no haya personal armado, no tengo guardaespaldas, es una ayudantía, por lo general son mujeres, procuran que no me ‘apachurren’”, aseguró AMLO en la reunion con medios en el Salón Tesorería.

López Obrador reiteró su decisión de no tener seguridad y afirmó que la gente lo cuida: “lo de ayer es un grupo que ni siquiera la mayoría era de ahí, me consta porque entré caminando y salí también caminando”.

“Lo de los gritos de ayer yo diría son gajes del oficio, hay inconformidad de ese grupo (la UNTA) porque antes tenían un trato con el gobierno y ya no hay esa relación”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia de prensa.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican a hombre que desenfunda pistola en mitin de AMLO, era un policía

¿QUÉ PASÓ EN MORELOS CON AMLO?

Entre los empujones e insultos, un hombre vestido de civil sacó un arma antes de un mitin del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las autoridades de Morelos informaron que se trata de un policía de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y anunció que será sancionado debido a que desobedeció la orden de no portar armas de fuego.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana