Como parte de la historia de Morena, la esperanza de México es indispensable señalar que el partido político fue impulsado por el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quién es el fundador de este organismo que primero se conformó como asociación civil.

Fue el 9 de julio de 2014, cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad el registro de Morena como partido político; para 2018 participó en el proceso electoral obteniendo la presidencia de la República entre otros cargos de representación popular en el país.

Sin embargo, como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el primer ciclo electoral de Morena fue el de 2015, cuando comenzó a recibir las prerrogativas económicas de parte del INE. Actualmente el presidente de Morena es Mario Delgado.

Logotipo de Morena, la esperanza de México

Morena ha incrementado sus simpatizantes en todo el país

De acuerdo con la historia de Morena, el logo del organismo político está enmarcado en un rectángulo horizontal de proporciones 6:1 - 12:2 - 24:4 y así sucesivamente. El color del emblema es Pantone 1805 y sin duda es la representación gráfica de su personalidad.

De acuerdo con el registro ante el INE, el emblema de Morena representa la igualdad sin jerarquías con el uso de letras minúsculas.

Mientras que el eslogan del partido político Morena es: La esperanza de México; esto incluye a las coaliciones que se han conformado y se ha realizado bajo el nombre “Juntos Haremos Historia”.

Principios de Morena

No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, son los principios de Morena

Los tres principios de Morena como partido político que lograron que AMLO llegara al poder el 1 de diciembre de 2018, son: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, esta doctrina tiene un alto significado de moral política, de ética para todos sus seguidores.

Lo anterior, partiendo de que en el presente gobierno están "primero los pobres" y "se va a acabar con la corrupción".

Además se buscará un "auténtico Estado de derecho", y que a nadie le estará permitido violar la Constitución o las leyes: "No habrá impunidad y se van a cancelar los fueros y los privilegios".

Cómo afiliarse a Morena

Constantemente Morena lanza convocatorias para afiliarse al partido

Morena realiza convocatorias periódicamente para los mexicanos que quieran unirse al partido, por lo que los estatutos de Morena 2021 establecen en el artículo 4, que para afiliarse al partido los mexicanos deben presentar su identificación oficial, y llenar el formato de afiliación correspondiente al lugar donde residan.

Morena también permite la afiliación de menores de edad, quienes pueden solicitar los formatos a partir de los 15 años de edad, y deben estar de acuerdo con los principios y valores del partido, y de ser aceptados pasarán a serán convocados a formar parte del cambio propuesto por el partido político.

Ya te compartimos parte de la historia de Morena, la esperanza de México, partido político que continúa creciendo en representación a nivel nacional y que actualmente se encuentra en el gobierno a través de la figura del presidente López Obrador.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.