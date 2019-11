Hijo de Felipe Calderón participó en los 7 mil BOTS contra la prensa mexicana

El titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnología de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alejandro Mendoza Álvarez, indicó que se realizó un análisis de tendencia hashtag, los Trending Topic #prensaprostituida, #prensasicaria y #prensacorrupta, fueron impulsados por al menos 28 mil usuarios.

De acuerdo con las palabras de Mendoza Álvarez, “el número de usuarios fue alrededor de 28 mil y tuvo un alcance de 35 millones de menciones publicadas de usuarios y seguidores alcanzaron el Trending Topic el 31 de octubre al término de la conferencia mañanera, se mantuvieron el uno y dos de noviembre de los 28 mil usuarios, el 74.2 por ciento correspondieron a usuarios reales, y el 26 por ciento a bots”.

Reveló que el nombre de Luis Calderón Zavala, está entre los nombres que utilizó bots, aunque no se ha confirmado que se trate de la cuenta real del hijo del ex presidente de México y también ex integrante del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón y de la ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, no cabe ninguna duda entre los usuarios que si sea él.

“De los bots, se identificó una cuenta registrada como “mothertumbaburros”, y otras cuentas falsas a nombre de Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks, Luis Calderón Zavala, entre otros”.

El titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, detalló que el 70 por ciento de las menciones en etiquetas, fueron negativas en contra de la prensa, otro 20 por ciento, fueron positivas y sólo 10 por ciento, neutrales.

Añadió que el mayor número de tuits, se registraron en la Ciudad de México, Sinaloa, Nuevo León y Jalisco.

Pese a que no se confirmó que Luis Calderón Zavala, sea en “verdadero” hijo de Calderón y Margarita, los usuarios no descartan la posibilidad, pues no es la primera vez que el joven está involucrado en una serie de escándalos políticos.

Así mismo, recalcaron que el gobierno no ha pagado ni pagará nada para crear bots en contra de la oposición.

Te podría interesar: Felipe Calderón publica FOTO de 'afiliatón' para 'México Libre y lo HUMILLAN

De ese modo, hicieron un atento llamado a los usuarios a expresarse con respeto, a no atacar, sino a argumentar.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos