Hija del exgobernador de Nayarit queda impune tras cancelar proceso en su contra

Luego que a mediados de julio la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que Lidy Alejandra Sandoval, hija del exgobernador de Nayarit, sería procesada por el delito de lavado de dinero, el tribunal federal echó abajo el proceso en contra de la hija del ex mandatario, Roberto Sandoval.

De acuerdo a Reforma, la Fiscalía apeló el primer fallo del juez y consiguió que se iniciara el proceso, sin embargo, Sandoval presentó un amparo para frenar dicho proceso en su contra por el presunto lavado de 5 millones 206 mil 612 pesos en la adquisición de tres inmuebles entre 2009 y 2017.

Y es que recordemos que en julio, se dio a conocer que el padre de Lidy, Roberto Sandoval obtendría amparo contra proceso penal por delitos electorales. Actualmente, éste enfrenta un total de cuatro procesos penales, uno a nivel federal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y tres a nivel local por delitos electorales, falsificación de documentos y ejercicio indebido de funciones.

Hija del exgobernador de Nayarit logra frenar proceso

El exgobernador y su hija fueron detenidos en Nuevo León.

De acuerdo a los primeros informes a los cuales tuvo acceso La Verdad Noticias, fue un juez del Segundo Tribunal Unitario, con sede en Tepic, ordenó emitir un fallo de no vinculación a proceso, con base en el hecho de que no encontró que la FGR no presentó “los datos mínimos del delito” que le imputa.

“De la totalidad de las imputaciones existentes en la carpeta de investigación, ninguna se erigía en contra de Lidy Alejandra Sandoval López, ya que las mismas se encontraban dirigidas al diverso imputado, como la persona que se presume utilizó esos recursos de manera ilícita, para la adquisición probable de diversos bienes inmuebles”, señaló la sentencia.

Es decir, que se le otorgó un amparo a Saldoval, ya que la Fiscalía General de la República no pudo sostener su acusación de que la acusada haya intervenido dolosamente en las compras de inmuebles como prestanombres de su padre.

¿Quién es Lidy Alejandra Sandoval?

Lidy Sandoval es hija de Ana Lilia López Torres y Roberto Sandoval Castañeda, este último fue gobernador de Nayarit del 2011 al 2017, puesto al que llegó tras ser edil de Tepic con el PRI.

Lidy es diseñadora gráfica de profesión, sin embargo, es señalada por presunto lavado de dinero debido a que el exgobernador de Nayarit puso a su nombre propiedades para blanquear los fondos con los que fueron adquiridas, pero ella no tenía capacidad económica para cubrir esos gastos, ya que en ese entonces era estudiante universitaria.

