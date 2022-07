Higinio Martínez buscará la candidatura de Morena al Gobierno del Edomex

El senador del Estado de México, Higinio Martínez Miranda, se declara listo para registrarse hoy como aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, espacio que más adelante derivará en la candidatura de Morena a la gubernatura mexiquense.

Es uno de los morenistas más activos y con mayor estructura en la entidad, pero asegura que pase lo que pase en el proceso interno de Morena, se mantendrá en su partido, acatará los resultados y apoyará a quien resulte designado, aunque evidentemente él espera ser el abanderado.

También prevé que no habrá “bendición presidencial” en la definición de la candidatura morenista y enfatiza que sin importar la decisión final, esa fuerza seguirá unida, sin rupturas, y de no ser el elegido, él no será un problema para Morena.

Durante una entrevista con El Sol de Toluca destaca que tiene experiencia, un trabajo de 32 años, así como la capacidad de coordinar, unificar y conciliar, pero también advierte que si Morena gana la entidad el siguiente año, debe haber un cambio, pues de lo contrario sería un fraude a la población.

Lamentan falta de consenso

Morena lanzó su convocatoria para definir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y futuro candidato a la gubernatura, e Higinio Martínez adelanta que participará con las reglas y tiempos establecidos.

Sin embargo, lamenta que no se haya logrado un consenso entre aspirantes, como él convocó, y acepta que su propuesta no tuvo eco, aun cuando la propia convocatoria señala la posibilidad de un registro único.

“Lo lamento, yo fui el que lo propuso, yo he insistido en que valía la pena hacer un consenso, principalmente entre quienes más relación, afinidad política teníamos, pero pues no se dió. No hubo eco. No tuvo eco mi propuesta. Lo lamento porque era un buen intento, porque lo hemos hecho muchas veces y la misma convocatoria lo establece”, dice.

¿Cuando se vota por el gobernador en Estado de México?

En 2023 estará en juego la gubernatura del Estado de México y el futuro de sus 18 millones de habitantes.

Ahora que concluyó la jornada electoral de 2022, los partidos políticos comenzarán a preparase para un nueva contienda: las elecciones de 2023, que se llevarán a cabo en Coahuila y el Estado de México.

Los comicios se llevarán a cabo el 4 de junio de 2023, de acuerdo con el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE).

