Hidalgo busca cárcel para quienes se quiten el preservativo sin consentimiento

Diputados de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal de Hidalgo con el cual se busca sancionar endurecer las medidas cautelares contra quienes se retiren el preservativo en el acto sexual sin consentimiento.

La reforma busca garantizar la protección y evitar enfermedades o embarazos no deseados, por lo que se plantea de dos a cuatro años así como una multa de 80 días para quienes se retiren el condón sin común acuerdo.

La diputada del Partido de Trabajo, Tania Valdez Cuellar, mencionó desde el Pleno que a pesar de los esfuerzos de distintos gobiernos por garantizar el acceso a métodos anticonceptivos se han desarrollado prácticas individuales dentro del acto sexual que rompen con este objetivo.

Aumentaría pena de cárcel por quitarse el condón sin consentimiento

Esta práctica es cada vez más común entre los jóvenes.

La iniciativa presentada por los diputados y diputadas fue turnada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Roberto Rico Ruiz, a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictaminación.

En ese sentido, la diputada del PT hizo mención de casos en el mundo como en Canadá, España y Alemania en donde el Tribunal condenó a los acusados por retirarse el condón durante la cópula sin el consentimiento de la otra persona.

“El caso más reciente de justicia se obtuvo a partir de la legislación llevada a cabo en California, la cual prohíbe el retiro del condón durante el acto sexual”, detalló la diputada Tania Valdez Cuellar.

¿Qué es stealthing en español?

Sería castigado con cárcel

Se le llama stealthing a la práctica sexual en la cual una de las personas implicadas se retira el preservativo sin el consentimiento o previo aviso a su pareja. La traducción literal de Stealthing al español es ‘sigiloso’ y como mencionamos es el nombre dado a la práctica de engañar a la pareja sobre el uso de éste. Esto puede tener no solo consecuencias físicas como la contracción de ITS o embarazos no deseados, sino también psicológicas, como el sentimiento de vergüenza o culpa, según explican especialistas.

