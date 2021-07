Hermano de AMLO es criticado tras presuntamente recibir trato VIP en aeropuerto

Pío López Obrador, se vio envuelto en polémica una vez más, pues el periodista Amado Avendaño indicó que el hermano de AMLO recibió un trato preferencial en el aeropuerto luego que se retrasó su vuelo que salía desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El periodista compartió un hilo en Twitter de lo ocurrido luego que la arolinea Aeroméxico les avisara que el vuelo se habíia retrasado y más tarde cancelado.

“Trato VIP para Pío, hermano del presidente López Obrador, en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez; tras la cancelación de vuelo 315 de Aeroméxico, desalojaron a los pasajeros de la sala de abordar, excepto a él que lo ‘acomodaron’ en el siguiente vuelo 317; los demás, cinco horas de fila”, escribió Amado Avendaño en su cuenta de Twitter.

Acusaron al hermano de AMLO de recibir trato preferencial

En periodista compartió un video donde se observa a hermano del presidente en el mostrador sonriendo, mientras platica con el personal. Avedaño indicó que después de un tiempo la aerolínea les pidió a los pasajeros que se formaran afuera de la sala de espera, pero que el hermano del presidente Pío López Obrador no tuvo que esperar con el resto de las personas, pues a él lo acomodaron en el vuelo siguiente.

“El desmadre que ven ustedes aquí tiene que ver con el retraso del vuelo, la cancelación del vuelo de Aeroméxico”, explicó Avendaño.

En una entrevista con el diario Reforma, el periodista indicó que los pasajeros tuvieron que esperar largas horas, pero el hermano de AMLO no, pues incluso a un empleado de la aerolínea le confirmó que lo habían acomodado en otro vuelo.

“A nosotros nos pusieron a hacer fila como cinco horas en el mostrador y él nunca salió. Entonces especulé y me acerqué al empleado de Aeroméxico con el que estaba hablando y le dije ‘¿oiga, y el licenciado Pío sí se pudo ir?’ Y me dijo: ‘sí, lo adelantamos en el vuelo que seguía’. Me lo confirmó alguien de Aeroméxico”, expresó

El diario también notificó que un vocero de Aeroméxico rechazó haberle dado un trato preferencial a alguna persona, pero Avedaño indicó que el vuelo en el que salió Pío López Obrador salió a las 12:10 horas, mientras que los demás pasajeros salieron hasta las 6:15 de la tarde, aunque reconoció que la empresa les pagó la comida.

¿Quién es Pío López Obrador?

Pío López Obrador se ha visto envuelto en polémicas

Pío López Obrador es un político mexicano y uno de los hermanos del presidente de México. Ha estado envuelto en varias polémicas, la más fuerte fue cuando apareció en un video recibiendo dinero en sobre por parte de David León Romero, supuestamente para la campaña electoral de 2018.

Ahora nuevamente el hermano de AMLO se ha visto envuelto en polémicas tras presuntamente recibir un trato preferencial en el aeropuerto.

