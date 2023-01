"Hecho histórico" la elección de Norma Piña como ministra presidenta de la SCJN: López Obrador

Como un hecho histórico, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la elección de Norma Piña como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a presidir la Suprema, desde 1825, casi dos siglos”, dijo.

En La Mañanera de este martes, el titular del Ejecutivo federal indicó que “es único el momento que estamos viviendo”, ya que la magistrada Piña siempre ha votado en contra de sus iniciativas.

La elección de la nueva presidenta de La Corte demuestra que se está viviendo la Cuarta Transformación.

“Hay autonomía pero no lo van a aceptar los adversarios pero es la verdad, nosotros no imponemos nada en la corte y es tan evidente aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña, siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido, es único, el momento que estamos viviendo, nadie puede decir que hay subordinación como era antes, de los poderes al Ejecutivo”.

“Ella me buscó”

López Obrador informó que ayer la nueva presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, tuvo la atención y lo llamó después de que se dio la votación y la felicitó.

“Ayer me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo, yo no estaba, pero luego me informaron y me comuniqué con ella, felicitándola sobre todo por ser la primera mujer en la historia, Presidenta de la SCJN lo demás ya ella sabe muy bien, además no tenemos por qué pensar lo mismo, no sólo porque representamos dos poderes independientes y autónomos sino porque sería aburrida la vida si pensáramos igual”, comentó.

Relación basada en el respeto

Al cuestionarle cómo será su relación con la nueva presidenta de la Suprema Corte, el mandatario federal dijo que se basará en el respeto.

“Pues igual, una relación respetuosa. Afortunadamente nosotros estamos llevando cabo un programa de transformación en donde no necesariamente se requiere de modificar las leyes. Esto desde el principios lo definimos”, indicó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy