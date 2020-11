Hay irregularidades en firmas de apoyo para enjuiciar a expresidentes: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que 5 mil 530 personas fallecidas otorgaron su apoyo a la solicitud de consulta popular para enjuiciar a expresidentes que presentaron Norma Ariadna Sánchez Bahena y Manuel Vázquez Arellano.

El organismo electoral informó que las bajas por defunción provienen desde el año de 1999, lo que hace suponer que los apoyos que se encuentran ubicados en este rubro.

El INE también estimó que los apoyos fueron obtenidos mediante otro tipo de fuentes como listados nominales usados en anteriores elecciones, fotocopias de las credenciales para votar, entre otros.

Consulta popular de juicio a expresidentes

INE detecta irregularidades en consulta popular

Asimismo, el INE destacó que el uso de la aplicación para obtener el apoyo puede ser una aliada para evitar este tipo de malas prácticas, dado que permite recabar la voluntad de los ciudadanos sustentada en un expediente electrónico de todos y cada uno de los apoyos brindados.

Otras de las irregularidades detectadas por la dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores fueron que algunos registros estaban en un formato distinto, que no tenían firmas, que no estaba incluida la pregunta o era distinta, o que no contenían el dato de clave de elector para identificar el registro.

Del mismo modo, se detectaron 276 mil 677 ciudadanos que no estaban en la lista nominal, 120 mil 902 registros estaban repetidos, mientras que 23 mil 533 ciudadanos fueron excluidos de la lista nominal, 14 mil 442 fueron dados de bajas por pérdida de vigencia y 744 fueron dados de baja por la suspensión de sus derechos políticos.

Del mismo modo, se detectaron 276 mil 677 ciudadanos que no estaban en la lista nominal, 120 mil 902 registros estaban repetidos, mientras que 23 mil 533 ciudadanos fueron excluidos de la lista nominal, 14 mil 442 fueron dados de bajas por pérdida de vigencia y 744 fueron dados de baja por la suspensión de sus derechos políticos.

El INE entregó ayer al Senado el informe derivado de la verificación de las firmas entregadas en apoyo a esta segunda solicitud de consulta popular.